〈觀察〉房貸寬限期到期年底入高峰 售屋賣壓恐湧現？

今 (2018) 年底將進入房貸寬限期到期的高峰，外界擔憂，恐導致售屋賣壓湧現，進而使銀行的房貸逾放飆高，據金管會統計，今年度房貸寬限期到期，本金與利息必須一起攤還的房貸總額為 5429 億元。八大行庫房貸還款總額就逾千億元首當其衝，據了解，八大行庫積極展延寬限期，拉長延緩炸彈爆發。

銀行近 5 年房貸逾放比飆高，購置住宅貸款逾放比率從 2014 年的 0.15%，今年 7 月一度攀升來到 0.26%，但央行 9 月底的理監事會統計，目前銀行整體呆帳率為 0.27%，房貸呆帳率僅只有 0.24%。

不過，央行總裁楊金龍還是示警，房貸戶除應警覺未來利率變動風險，更要注意貸款寬限期屆滿後負擔增加的問題。

這所謂「房貸寬限期」的風險，主要是 2014 年房市高點，卻湧入大批民眾購買預售屋，在 2016 年陸續交屋時申請房貸，若使用三年寬限期，預計將於 2019 年~ 2020 年進入本金與利息必須一起攤還的還本期，房貸壓力將驟增，據了解，明年還有多達 5 萬戶的房貸戶寬限期到期，預期將可能出現委售潮。

對此，金管會表示，今年全年度房貸寬限期到期，本金與利息必須一起攤還的房貸總額為 5429 億元，占整體房貸 6 兆 7450 億元的比例約為 8.05%。

據統計，5429 億元的還款總額中，八大公股銀行就占了約千億元，公股行庫主管大多表示，內部早已嚴格因應，為避免寬限期炸彈引爆，積極出招拆彈，展延寬限期。

但是，要注意的是，八大行庫展延寬限期的措施並沒有讓寬限期到期危機消失，只是讓寬限期到期日延後，市場賣壓恐持續釋放，預估 2019-2021 年寬限期炸彈引爆危機增加。