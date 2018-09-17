坦伯頓：美元走勢呈多變性 新興市場近谷底

《彭博社》報導，富蘭克林坦伯頓投資公司表示，新興市場的潰堤可能已接近底部，但有一些國家會將再蒙受損失一段時間，如菲律賓、印尼與土耳其等。此外，該公司認為目前美元走勢多變，將對美元維持中立看法。



富蘭克林坦伯頓的固定收益董事總經理 Chris Siniakov 表示，由於存在不確定性，對美元的看法保持中性，同時該基金正在做空菲律賓比索，以及做空澳元兌紐幣。



Siniakov 接受訪問時表示：「我們目前不會針對美元做重大決定，因為我們覺得美元可能會走跌或走升。」該公司選擇將投資重點放在新興市場，因較容易決定輸家與贏家。

美國稅改政策、美債殖利率上揚與中美貿易戰升溫的隱憂，皆為導致新興市場資產遭拋售的原因。儘管如此，鄧普頓選擇不對美元做定向賭注，突顯資金經理人對美元的意見分歧，美元自 4 月中旬以來漲幅超過 5%，17 日美元指數暫報 94.46。

美元指數走勢

摩根大通資產管理公司和曼氏集團公司皆認為美元有望進一走強，雙線資本的「新債王」岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 則認為美元在年底前會出現下滑。



Siniakov 認為，美元可往任何一個方向走，他表示，如果美國和中國的貿易關係持續惡化，投資者將繼續尋求避險資產，美元可能因此進一步升值，但如果美國經濟開始走弱，並出現經濟增長放緩的可能性，將影響投資者情緒，導致美元走跌。



Siniakov 指出，他們將關注亞洲地區，將焦點放在財政情況較好的國家，具有倆好的國內情況與政策方針。但如土耳其和印尼在內的一些新興市場，將繼續面臨壓力。

以下是澳洲固定收益主管 Chris Siniakov 和 Andrew Canobi 的採訪摘錄：



為什麼做空澳幣？



我們認為澳幣兌美元將處於 0.70 至 0.75 之間，儘管房地產市場的新聞，使一些離岸投資者做空澳幣，但澳幣兌美元的走勢並不是受到國內因素所影響。而是受到新興市場資產崩盤所影響，在新興市場回穩之前，澳幣可能進一步走低。



另一方面，紐西蘭的經濟形勢並不好，市場從偏向緊縮，逐漸朝寬鬆前進。由於這個原因，紐西蘭幣蒙受了損失。



你對聯準會有什麼看法？



以目前市場定價來看，約預期在未來 12 個月聯準會可能升息 2.5 次。我們認為最重要的指標為金融資產價格，只要價格穩定，聯準會將持續提升利率。