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Q4蘋概、塑化、鋼鐵最有看頭
※來源：萬寶週刊

【撰文／蔡明彰】

排除台積電 (2330) 因素，整體台股於 Q3 是整理修正格局。表面上台股在 Q3 小漲 170 點或漲幅 1.6％，但台積電當季大漲 21.5％，貢獻台股漲點約 370 點，因此實際上台股是下跌。

三大漲價股走空

今年來產品漲價股的矽晶圓、被動元件、記憶體是 Q3 最大輸家，指標股環球晶 (6488)Q3 這一季重挫 34％，國巨 (2327) 更是狂跌 59％，南亞科 (2408) 則修正 29％。這三大類股龍頭的跌幅遠大於一般股票的平均值，除了說明大戶主力出脫的籌碼問題，也暗示 Q4 產業景氣將有重大轉折。DR AM 價格已連漲 9 季，為歷來時間最長的多頭，但 8～9 月 PC DRAM 合約價持平及小跌，預告 Q4 反轉向下，而 2019 年轉為跌勢。南亞科今年 EPS 估 10 元，60 元以下本益比僅 6 倍有跌深反彈機會，但景氣循環股的本益比不是這樣計算，預估 2019 年 EPS 腰斬到 5 元，60 元的明年本益比上升至 12 倍並不便宜。結論南亞科 60 元以下可搶反彈，但 80 元的預估明年本益比 16 倍太高要記得賣出。太陽能景氣慘淡及 8 吋晶圓價格逐漸鬆動，中美貿易戰加徵關稅於明年反應在終端產品並對上游半導體產業 Q4 受需求減退而面臨庫存調整，通路商晶片庫存來到近來高位的疑慮，將過去中下游客戶重複下單打出原形。最火紅的矽晶圓恐不再呼風喚雨，環球晶今年 EPS 估 30 元，本波最低來到 284.5 元，失守 300 元的本益比不足 10 倍搶反彈，但如同 DRAM 的景氣循環股，環球晶萬一明年 EPS 15～20 元，300 元的預估明年本益比變成 20～15 倍，不能說太高水準但至少不太便宜。我判斷環球晶未來一季股價落在 300～450 元之間，重返天價 642 元的機會不大。被動元件 Q4 雜音多，中美貿易戰及業者產能擴大是二大變數，於是供需缺口不如上半年之大，MLCC 晶片電阻報價頂多小漲 5％或持平，而明年仍存在缺口。問題是股價已提早反應今年最美好的歲月，被動元件走勢即將轉入空頭，國巨今年 EPS 估 100 元，跌破 500 元的本益比 5 倍，11 月中旬發布 Q3 財報前應有一次大規模反攻，但明年 EPS 下滑至 60 元，以 10 倍本益比估算 600 元為未來一季反彈阻力點。

相較被動元件，矽晶圓、記憶體 Q4 景氣持平。蘋概、塑化、鋼鐵三大族群景氣看旺，才是投資人關注焦點。

蘋概啟動

預定 10 月 26 日全球銷售的入門 iphone XR，起價 749 美元可望成今年最具魅力的機種，擁有大尺寸全螢幕，並使用臉部解鎖的 FaceID。去年因 iphoneX 售價昂貴而延後購機的果粉，今年 XR 提供更高 CP 值的買進機會。對於全球不少精打細算的消費者而言，因 TouchID 的存在，及 LCD 與 OLED 之間區別差異不太感受明顯，但售價差距 250 美元，於是今年 i p h o ne 買氣全都湧入 XR 入門機種。初步的銷售數字，於 9 月 14 日開放預購的 XS，僅占今年新款 iphone 銷售的 10～15％，較最初預測的 15～20％相去甚遠。而消費者熱中的 XR，出貨量從原本的 50～55％，上看 55～60％，10 月 XR 將開始大量出貨，蘋果供應鏈 Q4 將迎來今年度營運最高峰。

低價蘋概看旺

先前台股不少投資人不清楚 X R 的出貨效應，太早高估蘋概股的拉貨業績，以為 8～9 月營收就會爆發，直到大立光 (3008) 營收低預期才恍然大悟，出現從 5330 元急跌至 3425 元的近 2000 元大幅修正。這個高達 37％跌幅修正也造成籌碼大換手，就 10 月後營收大幅跳升而言提供另次逢低進場契機。大立光股價回升到 5000 元以上是遲早的事。

不過提醒大家，大立光這次一口氣跌掉 2000 元嚇壞中實戶、主力了，於是對高價蘋概股產生戒心，轉為低價蘋概股較有衝刺力。觸控的 T P KKY(3673) 受惠 XR 重回外掛觸控的懷抱，雖出貨單價不如過往新產品高，但還有二款新 ip ad 訂單可彌補。TPK8 月營收 115 億元重返百億元，估 Q3 營收 300 億元以上，季增率高達 70％。

來源：《萬寶週刊》 1301 期
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