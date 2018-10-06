PChome、momo真正該怕的敵人來了！淘寶將掀起大數據戰爭

作者：蔡紀眉 圖片來源：劉國泰

3 年前，阿里巴巴旗下的淘寶，因為陸資爭議，被迫撤出台灣。經過長期訴訟，今年 6 月，淘寶重新取得經濟部執照，名正言順回來了。短短 3 個月間，淘寶拉特力集團在信義區開實體店、辦百人網紅招商大會、快速擴編台灣人力，淘寶到底想做什麼？PChome、momo 兩大盤據台灣的電商巨頭，為什麼該怕它？

淘寶回來了！這次，它頂著大數據之腦，舞弄滿手新技術，陸空並進，大張旗鼓地回來了。

阿里巴巴風靡中國的新零售智慧門店，首度走出海外，第一站插旗台北信義區。

9 月 17 日，淘寶與特力集團新品牌「hoi！」合作的選品店開幕，包下微風松高 2 樓近半空間，佔地超過百坪，鎖定單身、有毛孩子或小家庭的年輕客群，展售各式家居生活用品，包含家具、家電、寢具與日常雜貨等。合作中最關鍵的一環，在於雙方線上、線下的數據共享。

攻略一：拉台灣品牌合開實體店，收集線下數據

選品店中的寢具、食品來自特力，但家具商品則完全來自淘寶和天貓。透過阿里巴巴生態系累積多年的線上大數據，運用瀏覽記錄，優先找出適合「hoi！」目標族群的產品，推薦給特力販售。而特力在實體門店內的來客、銷售數據等，也會去識別化後回饋給阿里運用。

例如開幕以來，消費者頻頻詢問、賣到缺貨的粉藍色兒童床，在淘寶、天貓上可能就有 100 種選擇，「我可以立刻再推薦性價比最高的給他，」天貓海外總經理胡瑜玲說，特力的門市，可以看成是淘寶的延續；而特力也能把線下人流，再引回天貓上的商城，選購更多商品。

事實上，不只是要賣哪些家具，就連為什麼在台灣要首賣家具，阿里巴巴也是透過數據決定。

胡瑜玲透露，在淘寶天貓上，台灣銷售成長幅度最大的是家居類商品，其次則是健身運動類，「這超出我的理解。過去總認為，台灣消費者喜歡稀奇古怪的小東西，像是飾品、蕾絲配件，這兩年明顯變了。」而家具類客單價高、強調實際體驗，與特力集團一拍即合，成了新零售門店首選。

過往，淘寶給人便宜的刻板印象，透過信義區的線下店，也正慢慢改觀。

特力集團總裁何湯雄分享了一個小故事，這次合作由他的大女兒、特力集團營運長何采容主導，常駐上海的他完全沒插手，也不知道門店具體位置。試營運期間，他忍不住跑去參觀，看到入口高高掛著的閃亮大字「Taobao x hoi！」，一時沒反應過來，心想著「糟糕，怎麼又來了個厲害的競爭對手。」（延伸閱讀：特力集團推手：五金皇后李麗秋 傳給女兒最不一樣的生意經）

攻略二：媒合台灣網紅，阿里媽媽進軍廣告市場

9 月 14 日，精選店開幕前 3 天。信義威秀影城旁的展演館空間 Neo Studio，阿里媽媽（阿里巴巴集團旗下大數據行銷平台）主辦的《達人之夜》活動上，來了近 400 位台灣年輕人，他們有些是網紅、有些夢想當網紅；他們爭奇鬥豔，迷人、敢秀，就這樣圍繞在大舞池四周，交朋友、拍美照、想著未來。

舞台上，淘寶最火紅的主播、曾締造一晚 8,500 萬人民幣（約 3.8 億台幣）銷售紀錄的薇婭，正直播賣著月餅，向台灣人露一手她的攬客技巧。

在中國，網紅已成了阿里生態經濟不可或缺的一環。他們在淘寶上開直播，以代言或分潤方式，販售特定商品，背後有一整組的團隊支應，前端的影片拍攝、形象包裝；後端的市場研究、商品銷售，還有網紅推出自有品牌，做到垂直整合。

而阿里媽媽的角色，就是根據淘寶上累積的銷售數據，分門別類網紅們各自擅長兜售的領域，母嬰、運動、精品、美食等等，再媒合給對應的廣告主。因為數據運用純熟，阿里媽媽已是全球前五大廣告商。「在大陸也有一大批台灣網紅，像是賣美妝的，大家喜歡看溫柔的台灣小姊姊，試口紅的唇色，」胡瑜玲笑著說。

招募台灣網紅，到淘寶上開直播，年輕人看似多了個舞台發揮。網紅有人氣，淘寶有貨源，阿里媽媽構建中間的場，藉此拉升海外市場流量和銷量，累積更多來客數據，在在都是阿里背後的盤算。

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來源：《天下雜誌》 657 期

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