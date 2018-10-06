主管升職沒份想出走，如何留人？

口述●羅聯福 整理●賴寧寧

羅聯福（左）當年曾因中信金大股東辜仲諒（右）官司纏身，出馬打聯名卡爭奪戰，被尊稱為「台灣信用卡教父」。(攝影者．許世穎)

Q：我是人資主管出身的總經理，業務主管有戰功，但公司不是升他當總經理，他難免不平，想自己出去創業，我要怎麼留住缺乏革命情感的高階主管，共創未來？

A：專業經理人在成長過程中，這種情況會不斷出現，永遠要記得，將心比心；我常說做事要一絲不苟，但對人要絕對尊重，那怎麼辦？我把他當客戶，客戶可以選擇嗎？不能，但你非要把他攻下來不可，當你把他當客戶，你就會想出很多方法取悅他，讓他覺得我這個人還可以相處。

專業經理人要認清，第 1，我升上來，只是幫忙組織處理分層負責的事，跳脫這層，你我都一樣，這想法要很強烈的讓對方感受到；第 2，盡量利用會議，chairman 是什麼意思？「You take the chair 」，當你坐上會議桌，就有 position power，原來的同儕就慢慢會去調適，必須要跟這 team 一起合作。

我承認（留人）會有失敗，但我幾乎很少攻不下來的，要看你怎麼用心，我從業務單位調到信用卡，我沒有選擇員工的權力。拜託，公司把你調過去，不是叫你去開除員工的，我只能接受，你千萬不要把自己弄成很有 power，你的心要更寬大，讓他們慢慢喜歡你。

所以，我常說當一個主管要吞下很多委屈，那心就會越來越開闊，「大丈夫的心胸是用委屈撐開的。」你要把這個當成 piece of cake ，這種事天天發生，我幹嘛傷腦筋，我記得有個基層員工，他媽媽過世了，我真的清晨 4 點多鐘，我趕下去台南啊，那是比鄉下更鄉下的地方啊。

越是基層員工，這種事你非幹不可啊，傳開來，這報酬太大了，而且越底下的人，他的感動是很大的；二代或老闆，身段放下來，效果大到無以復加；當年我媽媽過世，我把靈堂放在圓山底下禪園，我那時是副科長，最基層的主管，辜濂松叫他的秘書打電話給我，說我媽媽出殯的那一天，他人在國外，所以他要先來上香，老闆耶，我記得那天是清晨七點多鐘，他來上香，一個老闆有必要這樣嗎，你們看，他的報酬有多大，我幫他賣命了一輩子，是誰賺到？

你碰到這種時候，千萬提醒自己，大賺的機會來了，他們不期待你做的事情你去做，收穫大到無以復加，這是我多年來不斷印證的事，讓它變成你的 DNA，變成你的習慣。

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來源：《商業周刊》 1612 期

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