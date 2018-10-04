美加墨協定拍板 經部：台商回流多一個選項 目前約10家有意願

美國與加拿大、墨西哥簽訂新的北美自由貿易協定，經濟部評估，目前看來美中貿易戰將是長期的趨勢，雖然對台商而言回到台灣生產是第一優先，不過因為北美貿易協定，台商未來將多一個設廠新選項，目前還有紡織業、塑橡膠業、電子材料業、汽機車零組件業、機械業及金屬製品等非上市櫃公司約 10 家企業有回台意願。

美國近期與韓國簽署了貿易協議，並說服日本開始雙邊經濟談判，也與加拿大、墨西哥達成新北美自由貿易協定 (USMCA) ，這項協定中還包括將中國產品排除在該地區之外的條款，向中國施加新的壓力。

經濟部次長龔明鑫認為，現在從關稅規模，以及美國洽談自由貿易等跡象來看，美中貿易的摩擦跟趨勢是長期性的，所以會先確認台商回流的主要訴求。目前台商第一優先還是希望能夠回到台灣生產，因為台灣產業聚落完整，供應鏈齊全。

龔明鑫指出，台商第二個選項才是考量移到東南亞，不過會有產業聚落跟供應鏈問題，不排除開發新的工業區，而因為美國與加拿大、墨西哥通過新的貿易協定，對台商增加新的誘因，選擇空間也變大。

龔明鑫指出，現在台灣廠商的擔憂之一，是擔心中國大陸部分商品在台灣轉個彎出口到美國，對台灣會產生負面影響。未來可能考慮要求部分產業商品，出口都必須簽切結書，或是要求查證貿易商、製造商等。而根據了解，目前台商並沒有大量投資資金需求等問題。

龔明鑫指出，除了先前 20 家企業有回流意願外，目前尚有 10 家非上市櫃公司表達回台意願，產業分別為紡織業、塑橡膠業、電子材料業、汽機車零組件業、機械業及金屬製品，經濟部將持續確認台商回流等需求。