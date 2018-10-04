iPhone XR出貨 新普9月營收突破60億元創今年新高 Q4、明年展望佳

筆電鋰電池龍頭大廠新普 (6121) 公告 9 月業績，單月合併營收站上 60 億元大關，達 60.2 億元，較上月成長達 12.5%，年增率達 5.34%，創下今年新高。新普是蘋果 iPhone 鋰電池主力供應商之一，今年主要負責平價板的 iPhone XR 鋰電池，隨著新品上市日期逼近，新普出貨量也放大，加上筆電傳統旺季效應，業績成長引擎加速。



第三季該公司營收達 166 億元，季增 11.1%，年增 5.4%，累計前三季營收 445.55 億元，年增 11.1%。受到業績利多激勵，新普週四 (4 日) 股價逆勢大漲 6% 回應，最高達 212.5 元價位。



展望後市，因 iPhone XR 大量出貨效應，預估本季營收將達年度高峰；而兩輪動力電池市佔擴大，加上明年一線網路大廠的備援電池 BBU 大單貢獻，明年非 IT 業務佔比將大幅提升。