富邦媒打造閱讀服務生態圈 momoBOOK首亮相

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-01-17 15:28

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國內電商龍頭富邦媒 (8454-TW) 今 (17) 日宣布，看好電子書閱讀器市場成長潛力，趕在台北國際書展前，推出首款電子書閱讀器 momoBOOK，並整合 momo 購物書城，目標打造成全方位數位閱讀平台。

富邦媒指出，無紙化潮流和數位閱讀需求的提升，使電子書閱讀器市場迎來全新發展機遇。

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據 GII 全球市場調查顯示，目前全球電子書閱讀器市場規模達 73.6 億美元，預估未來 5 年內將突破百億美元。

富邦媒說明，在目前以塑膠外殼為主的電子書閱讀器市場中，momoBOOK 以突破性的金屬材質創新設計，打造出僅 3.2mm 的業界最薄機身，同時配備 2+64GB 的大容量儲存空間和 4 核心 1.8GHz 處理器，輕鬆容納數千本書籍。

除了硬體上的創新，富邦媒也將數位生態整合推向新高度，momo 購物網會員可直接使用既有帳號一鍵登入， momoBOOK 支援最多 5 台裝置的跨平台同步功能，讓閱讀進度、書籤和註記可在電子書閱讀器、手機和平板間自由切換。