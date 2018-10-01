Q4家電旺季 富邦媒推LG超級品牌日 目標單日業績達2,000萬元

看好邁入第四季家電市場的銷售旺季，富邦媒 (8454) 旗下 momo 購物網宣布，今年秋冬超級品牌日第一彈將攜手 LG 台灣樂金，於 10 月 3 日推出「momo X LG 超級品牌日」，規模涵蓋洗衣機、冰箱、電視、吸塵器、掃地機等大小家電，以期透過平台與品牌的獨家商品優惠、行銷創意及資源結合，再造品牌單日業績達 2,000 萬的銷售高峰。Momo 購物網指出，韓系家電深受許多年輕與家庭族群的青睞，根據站上經營觀察，在廝殺激烈的家電市場中，LG 大小家電的銷售近年屢屢衝上熱銷榜首，其品牌與商品的市場競爭力備受市場肯定。



Momo 購物網也提到，為拓展虛擬通路市場，LG 於 3 年前進駐 momo 設立品牌旗艦館，品牌的進駐不僅豐富站上商品的廣度與深度，並經常獲得品牌新機獨賣。momo 則以長期虛擬通路營運的經驗與資源，傾力提供品牌全方位的支持，包括投入精準數據洞察、多元品牌行銷方案與消費者服務等助力，為品牌挹注成長新動能。