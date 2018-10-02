富邦媒及創業家搶推線上週年慶 Q4營運添柴火

全台百貨與線上週年慶正火熱展開，衝刺 10 月零售業週年慶商機，而富邦媒 (8454) 及創業家 (8477) 也推出線上週年慶，搶佔線上商機，富邦媒旗下 momo 購物網即日起至 10 月 31 日止《14 週年慶》強勢登場，創業家 (8477) 旗下電商平台生活市集、好吃市集則推出「打破周年慶」活動。momo 購物網指出，第四季為零售業的銷售高峰，週年慶的開跑象徵戰火正式點燃，今年推出六大好康貫穿活動。而生活市集、好吃市集為雙 11 布局，第一步「打破百貨周年慶」活動，全站消費不限額即贈集點，並加碼回饋活用點數經濟；選品上運用大數據推算出當前時節各類熱門夯品，並以低於市面售價平均約 1-2 成的價格挑戰市場最優惠，期望藉此推升買氣及用戶黏著度，為第四季營運注入第一道業績動能。



生活市集表示，運用 AI 科技掌握動態絕對低價的優勢，成功帶動今年 1-6 月衛生紙整體銷量較去年同期成長 2.3 倍；同時看好 10 月換季買氣，生活市集觀察，消費者在時序交替普遍有寢具替換需求，去年 10 月買氣已較 9 月成長 1.3 倍；此外，好吃市集站內牛排相關商品銷量連年成長，2017 年牛排總銷量較 2016 年成長 1.4 倍，2018 年上半年更較去年同期銷量成長 1.7 倍。

