【大行報告】光大新鴻基：料日清盈利將受消費升級驅動 現處週期性底部

光大新鴻基發表研報指，包括康師傅(00322-HK)、日清食品(01475-HK)在内的方便面企業在今年上半年取得較為理想的業績增長，該行通過對行業產品銷售數據的整合分析，認為本輪方便面行情主要受到行業消費升級所驅動。概括而言，方便面企業進行產品升級以及消費者追求優質食品，成為本輪方便面銷情的重要推升動力。該行進一步認為，日清食品將持續從本輪消費升級中受惠，其所處行業特性亦較適合配置於目前市況。

以優質方便面為重要商品的日清食品，目前於内地、香港的收入佔比分别為56%、44%。從其招股時的2016年度到2017上半年數據，其於内地的銷售均呈現下降狀態。惟從去年下半年開始，内地銷售開始復蘇，帶動全年扭轉上半年回落勢頭。今年上半年，内地收入更按年大增17.5%。該行認為，作為内地市場優質方便面的重要品牌，集團「合味道」、「拉王」等產品在本輪消費升級中受惠明顯，其於内地市場的業務有能力獲得市場重新估值。

香港市場方面，日清一直表現穩定，繼去年取得19%的收入增長後，今年上半年再錄20%的增長步伐。總體上，日清經營情況較為理想。惟今年上半年利潤，併未能反映經營增長，主因其於香港、内地均出現新的折舊確認，從而導緻淨利出現下跌。

研報指出，日清去年11月份招股時，該行給予每股3.76-4.52港元的合理估值範圍，目前其股價處於此範圍底部。該行認為，在内地市場受消費帶動而明顯改善之下，其估值可達4.5元的上限範圍，建議3.7元買入，止蝕3.3元。