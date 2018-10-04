中銀香港(02388-HK)：推短期債券基金可更好防範市場波動風險

中銀香港(02388-HK)全資附屬公司中銀香港資產管理推出中銀香港全天候短期債券基金。該基金旨在通過一個由短存續期固定收益證券組成的受管理投資組合中提供收入及資本增值。其投資策略著重穩健、買賣方便靈活，同時通過降低基金全年經常性開支比率為投資者提供低成本投資方案。該基金設有美元、港元及人民幣類別，最低首次認購金額分別為1000美元、港幣1萬元及人民幣1萬元。公司執行總裁沈華稱，此基金推出的背後邏輯是在目前市場波動性較大的環境下，推一款波動性較小、風險較低、流動性強的基金產品。

該基金投資的整體平均存續期維持在不超過1.5年的水平。公司投資總監韓劍秋稱，目前全球息口都在上升，料未來加息進程仍會持續一段時間，對長期債券來說壓力會更大，加之股票市場有不確定性存在，現時推出一款既能控制風險，又能比短期存款收益率高的基金產品，可滿足投資者需求。

目前該產品可做到基金贖回款項在有關交易日後一個營業日(T+1)發放至分銷商，但再通過經銷商到散戶投資者手中則需要T+3。沈華稱，目前市面上的一般基金產品都是T+5或者T+6，預計在未來兩個月時間內，此款短期基金產品可做到T+2。

公司固定收益首席投資官阮卓斌稱，目前該基金主要以投資美元定價債券為主，但未來會考慮購入人民幣債券，主要會在息率和貨幣對衝方面尋找機會，以補充市場波動帶來的偏差。

另外對於內地債券市場，韓劍秋稱國內去槓桿帶來的融資壓力一直存在，但融資需求一直存在，而貿易摩擦開始後政府已採取了很多措施，雖然市場一段時間內會有壓力，但不影響基本面，相信市場可逐步消化。他又指雖然債券違約率增加，但市場仍屬健康性的發展，加之政府適當調控，對市場會仍然保持樂觀。

文：鄒舒惠