美國務卿8日訪華 恒指夜期轉正 分析師：短期或反彈1000點

港股 10 月開局後連續 2 個交易日走跌，不過，局面有可能改變，美國國務卿龐培歐 (Mike Pompeo) 將於 8 日訪問北京，跟中國國務委員兼外長王毅會面，料會討論雙邊、地區和全球問題。

恒指夜期應聲由逆價差轉為正價差，至昨晚 10:00 報 27133 點，正價差 42 點。分析師認為，美國國務卿訪華消息或帶動港股短暫反彈，波幅介於 1000 點。

中共外交部發言人華春瑩昨 (3) 日下午宣布，經中美雙方商定，美國國務卿龐培歐將於 10 月 8 日訪問中國。中美雙方將就中美關係及共同關心的國際和地區問題交換意見。

外電也報導，美國國務院週三宣佈，龐培歐將於 10 月 6 日至 8 日前往日本東京、北韓平壤、韓國首爾和中國北京。

不過，美國、墨西哥和加拿大的《美墨加協議》(USMCA)部分條款被指針對中國，白宮首席經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 週二 (2 日) 不諱言的指出，美墨加團結對抗不公平貿易，向中國發出明確訊號，表示加上美國與歐盟和日本進行新的貿易談判，USMCA 讓美國在與中國貿易談判中發揮更大作用。

分析師則認為利多港股，香港《明報》引述晉裕集團首席投資策略師黃耀宗表示，美國國務卿下週訪華的消息有「讓步」意味，時機亦配合 A 股下週開市，相信恒指或受消息帶動短暫反彈。

宏匯證券研究部主管林嘉麒表示，恒指目前仍未到反彈時機，下探機會較大，相信要等待 A 股開市，成交量才會重返日前水平。恒指阻力續處於 20 日線水平，約 27200 點，不過美國國務卿龐培歐訪華消息或可令市場氣氛好轉，短期波幅介乎 1000 點。

林嘉麒指出，本週美國將公布多個重要經濟數據，若美元繼續走強，港幣續弱，投資者將有大機會拋售港元資產，轉投美元資產，對港股不利，下探 26800 點的機會非常大。他預期，未來一兩個星期，恒指有可能會跌破 26200 點，料 25800 至 26000 是初步支撐。

金利豐證券研究部董事黃德几則認為，大陸因假期休市，港股無 A 股支撐下，或缺乏方向。《星島日報》援引黃德几表示，川普為了 11 月中期選舉而發動貿易戰，港股恐要「捱」過 10 月，於 11 月和 12 月才有機會會重拾漲勢。