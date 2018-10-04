癌症險怎麼挑？壽險業者：單筆+多重給付做抗癌金援

癌症治療漫長且燒錢，對於患者來說，除了要對抗病痛的折磨，更要設法籌措醫療費用，為轉嫁風險，壽險業者建議，面對癌症採用單筆加多重給付的癌症險，作為抗癌的金援支柱。

以乳癌為例，不僅是台灣婦女癌症發生率第一位，死亡率第四位，堪稱婦女健康殺手，根據康健人壽 360° 康健指數調查也發現，癌症蟬連台灣民眾最大的健康憂慮，突顯癌症風險轉移與癌症保障規畫的重要性。

部分民眾會透過投保癌症險轉嫁風險，尤其越年輕投保保費越便宜，康健人壽建議，挑選癌症險，可選擇單筆加多重給付特質的癌症險，其中單筆給付的保險金能讓被保險人在罹癌初期有足夠的資金因應治療費用，多重給付則是長期抗癌路上最有力的支援。

以康健人壽的「全面防癌」專案為例，癌症保障範圍包含原位癌及侵襲性癌症，一旦經確診罹患第零期的初期癌症，就按保單條款給付保額 10% 做為初次罹患原位癌保險金，鼓勵被保險人早期治療，爭取痊癒機會。

被保險人確診為初次罹患「侵襲性癌症」後，以確診當時的保險金額提供 100% 的「初次罹患侵襲性癌症保險金」，給付後立即豁免應繳之各期保險費，保單持續有效，減輕罹癌保戶負擔。

康健人壽指出，有別於常見的癌症險僅提供一次性給付後保險效力就終止，被保險人於確診為初次罹患「侵襲性癌症」後，每經過兩年以上只要經醫師再次確診為侵襲性癌症，不論是原有癌症復發、轉移至其他部位，或是罹患新癌症，每次確診按當時之保險金額的 30% 給付「續次侵襲性癌症保險金」。

康健人壽提醒，女性朋友除了避免致癌因子、維持健康生活習慣以及定期篩檢外，也要善用保險轉移風險。