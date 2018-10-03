富邦人壽前8月網投年金險居冠 趁勝調高宣告利率 追平台壽、國壽

富邦金 (2881-TW) 旗下富邦人壽今 (3) 日公布，該公司今 (2018) 年 1-8 月的網路投保總保費收入超過新台幣 3.2 億元，其中兩款年金險佔總保費收入的 9 成，今年 1-8 月光是網投年金險累積保費收入就近新台幣 3 億元，業績表現維持業界第一。富邦人壽也宣布，自 10 月起，富邦人壽豪開鑫年金險，宣告利率調高至 2.76%，追上台灣人壽、國泰人壽年金險的宣告利率。

富邦人壽分析，網投年金險具有持續金流保障、穩健累積資產，同時年金可隨宣告利率而累積，減少通膨帶來的影響跟壓力，已經深受許多民眾青睞，成為保險理財的重要管道。該公司目前有兩款年金險，以轉帳支付保費的「富邦人壽 e 桶金」以及可刷超過 30 家信用卡的「富邦人壽豪開鑫」，自 10 月起，豪開鑫年金險，宣告利率由 2.73% 調高為 2.76%，e 桶金商品仍維持 2.55%。

進一步觀察目前主要壽險業者網投年金險的宣告利率，富邦人壽豪開鑫調高後，與台灣人壽的 e 富保、國泰人壽的鑫 Money 同為 2.76%，而新光人壽的 UP Cash 為 2.74%。

現在的網投年金險多提供線上刷卡繳款方式，不僅提供消費者便利的繳費方式，也讓消費者能輕鬆選擇對自己最有利的現金回饋、分期零利率、累積航空哩程等信用卡優惠。消費者也會隨著各家發卡行推出的活動來精打細算，挑選最合適的繳款方式。

富邦人壽豪開鑫可一站式刷超過 30 家信用卡，富邦人壽觀察發現，包括中國信託銀行 LINE PAY 信用卡、台北富邦銀行鑽保卡、渣打銀行現金回饋信用卡，此三大卡是豪開鑫保戶最愛用來刷卡繳費的卡別。

至於網投年金險受到哪些星座的偏好呢？根據富邦人壽大數據調查，統計今年 1-8 月購買富邦人壽 e 桶金跟豪開鑫的保戶，以件數而言，風象星座最多，從個別星座來看，前三多的星座分別是天秤、天蠍、金牛。但就保費貢獻度而言，則是土象星座最多，從個別星座來看，前三名則是金牛、巨蟹、魔羯。