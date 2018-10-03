【華冠投顧】電子股接下來的走勢？

何丞唐 分析師

美國股市周二漲跌互見，國際消息當中，義大利擴大預算赤字所引起的政治紛擾持續打壓歐元，使避險標的上漲，包括日元、美元及原油價格的上升。美股周二道瓊指數上漲 122.73 點漲 0.46%，以 26773.94 點作收；那斯達克指數下跌 37.76 點或 0.47%，收 7999.55 點；S&P 指數下跌 1.16 點跌幅 0.04%，收在 2923.43 點；費城半導體指數上漲 0.43 點漲幅 0.03%，為 1370.87 點。

台股連兩天下跌，外資現貨反手賣超，使加權指數下跌，先前漲多的風電、矽晶圓等漲價題材族群壓回，終場大盤收跌 55 點，收在 10863 點，成交量縮為 992 億元。櫃買指數跌幅較大，來到 1.23%。

盤面上，鋼鐵股包括 8415 大國鋼、2013 中鋼構、2031 新光鋼、2027 大成鋼等壓回；矽晶圓包括 6488 環球晶、6182 合晶等也拉回；光學股 3406 玉晶光、3504 揚明光、3019 亞光等也收黑；權值股包括 2317 鴻海、2448 晶電、2308 台達電等，以及金融股也都收黑，影響大盤氣勢。

短線上，大盤多方轉弱，因國際股市也轉為盤整格局，後續觀察外資賣超狀況。此外，時序進入九月營收公布期，以及美股超級財報週，觀察電子股回溫狀況。

回顧上個月份大盤，整個九月份上漲還下跌？九月份月線收黑，那表示什麼？整個九月份大盤就在在震盪當中，沒漲反跌。但是九月份我帶你賺「獲利三兄弟」2425 承啟、2442 新美齊、6278 台表科。現在也沒有人跟你交待承啟了，現在創下本波段最低點；6278 台表科你最近去追，一來一回又差多少了。我們賺完獲利三兄弟，又邀請大家趕快來「黃銅換黃金」，風電雙雄 9958 世紀鋼、2031 新光鋼，35 元、36 元，隨便你買、隨便你換，結果新光鋼狂飆了將近 40%，上星期四我在節目公開講，我們有動作了，歡迎你打電話進來問，全國會員都知道，老師也不藏私的叫你趕快來問。到上星期五，我還甚至在 LINE 群組盤中跟你做預告的，甚至你都可以跟我們全國會員賣在大漲創新高的時候，世紀鋼跟新光鋼賣得漂不漂亮，有沒有就這麼直接跟你們做預告。好啦，賣完之後，鋼鐵股連跌三天您知道嗎？一前一後，你又差多少去了。我會等到股票跌下來才跟你說，我們偷偷賣掉了嗎？或是看股票跌下來又凹單了？沒有嘛。清清楚楚帶著你操作。

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