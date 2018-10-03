【華冠投顧】武傑電台: 武傑電台:鋼鐵英雄-9958世紀鋼!大獲全勝!趁台股拉回準備布局下一波主流!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 6230 超眾、8936 國統、3661 世芯 KY、2327 國巨、5278 尚凡。

台股盤勢分析:

重返 11000

台北股市早盤小跌 - 0.89 點開出，雖然一度由黑翻紅，但是在塑化龍頭 6505 台塑化的領跌下；加權指數震盪走低，終場下跌 - 55 點作收，收在 10863 點，成交量 992 億。

僅管昨天外資的『大石頭』重重砸自己腳上，今天立即轉賣為買，小買 + 3 億作收；但是依舊擋不住台股失望賣壓殺出。整體來看，加權指數連續二天的修正，基本上都是『無量下跌』的結構；顯示台股目前處於一個技術性修正，並非籌碼結構性改變。這樣的情況，一般而言『來的快、去的快』；接下來月線扣抵即將快速下修，在技術面有利多方的情況下。指數可望回測月線後，開始轉強向上；短線預計先…『重返 11000』!!

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今天盤面上個股:

強勢的個股有:

6230 超眾、6547 高端疫、8044 網家、1701 中化、4114 健喬… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

弱勢股方面:

1515 力山、3406 玉晶光、8287 英格爾、3504 揚明光、2027 大成鋼、6173 信昌電、1597 直得… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

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