【華冠投顧】盤後分析：未來重返11000

劉彥良 分析師

反映國際情勢不穩，昨天台股重挫逾百點，但融資餘額不減反增，所以今天台股持續向下清洗籌碼，終場下跌 55 點，成交量縮到 992 億元。

昨加外資大賣期現貨，但今天沒有進一步追殺，反倒小買小買 3 億元、大增期貨多單 5135 口，代表對台股的看法沒有很悲觀。此外，港股和中國 a50 指數也出現止穩力道，所以台股接下來展開反攻重返 11000 的可能性很大。

盤面上高達 1059 家走跌，僅生技、航太概念股漲勢稍微整齊，強勢個股多為零星點火難成氣侯。

未來台股要攻高電子股決不能缺席，否則台股只能繼續在 10600~11200 的大箱型區間中震盪。

短線上，選股方向可留意外資和投信同步偏多之個股，如南茂 (8150)、華泰(2329)、欣興(3037)、台苯(1310) 和東聯 (1710) 等。

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