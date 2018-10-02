【華冠投顧】外資現貨轉賣122億元，台股跳水摜破1萬1

美股漲跌互見，台股今天受到台積電，鴻海等權值股轉弱影響，加權指數開低走低大跌 132 點，10919 作收，成交量 1062 億元，價跌量增格局，跌破 1 萬 1，中小型個股相對較強。

今日大型權值股賣壓沉重，台積電 (2330) 下殺 5.5 元，收 257.5 元，跌幅 2.09%，摜破月線及 260 元，跌幅超過 2%，鴻海 (2317) 開高走低，跌 1.8 元，收 78.1 元，跌幅 2.25%，拖累加重大盤跌勢，僅股王大立光 (3008) 力守紅盤漲 50 元，1.34%，守 5 日均線。另外，水泥、台塑、鋼鐵等傳產龍頭股走弱，以及金控股)也都呈現拉回。市場資金轉向中小型股，超眾 (6230) 將被日商溢價收購，股價跳空鎖漲停 103 元，並帶動力致 (3483) 漲停、雙鴻 (3324) 大漲 5%。特斯拉執行長官司案和解，貿聯 - KY(3665)大漲 2 日慶祝。聯亞 (3081) 營運有轉機，推升股價站上 3 個月來高點。生技股的中裕 (4147) 9 月營收暴衝 45 倍，愛滋新藥銷售持續發威，股價飛躍月線與 200 元大關。橙的 (4554) 大陸 2020 年起新車強制配備胎壓偵測器，股價自底部強力反彈，今早急登漲停板。

台股近日因量能降至千億元，量價背離走勢，外資現貨轉賣 122 億元，指數跳水摜破 1 萬 1 ，指數下殺失守 5 日均線，10 日均線，明日測試月線及季線位置支撐，必須力守否則轉弱，操作上可布局基本面佳中小型個股。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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