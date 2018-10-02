【日盛投顧】指數失守5日、10日均線

◆盤勢分析

1. 美股高檔震盪，亞洲股市普遍表現不佳。台股早盤以平盤附近開出，因權值股與 2330 台積電走弱，指數一路震盪下行，盤中傳來美國取消國防部長訪中消息，亞股再度集體走弱，大盤跌幅快速擴大。終場台股下跌 132 點，跌幅 1.2%，收在 10,919.63 點。OTC 指數下跌 0.41%，相對抗跌。

2. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：周二台股收長黑 K 棒，跌破 5 日、10 日均線

(2) 量能：成交量小幅擴增至 1,062.36 億元，靜待量縮價穩。

(3) 技術指標：日 KD 指標高檔死亡交叉向下、MACD 柱狀體高檔回落，短期多方氣勢轉弱。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 139.51 億元；外資 - 122.68 億元、投信 - 2.65 億元、自營 - 14.18 億元。

權值股拉回，散熱模組、生技抗跌

1. 電子類股

(1) 散熱模組：日本電產株式會社以每股 108 元收購 6230 超眾，周二股價跳空漲停；另 NVIDIA 新款 GPU 出貨帶動換機潮，3324 雙鴻、3019 奇鋐股價逆勢抗跌。

(2) 半導體代工：2344 華邦電在高雄投資 3350 億元蓋 12 吋晶圓廠工程動土，近期外資轉買超 7000 張，股價上漲超過 1.7%；2337 旺宏底部彈升。

2. 非電子類股

(1) 生技：流感疫苗大陸放行 4142 國光生連續爆量上漲；4147 中裕抗愛滋新藥銷售優於預期，9 月營收衝高，股價量出跳空站上月線。另 4190 佐登 - KY 開始認列中國醫美公司獲利，9 月營收有望衝高，股價震盪走高。

(2) 資產、營建：國內物價攀高，國內資產大戶 2371 大同再獲市場資金青睞，週二股價緩步走高；另 5522 遠雄自 9/28 起預定買回 41,773 張，區間價 25.00~40.00 元，股價再拉出第三根紅 K 棒。

(3) 特斯拉相關、汽車零部件：季度量產 8 萬輛創新高，股價勁揚 17.35%，帶動相關族群開高慶祝，3665 貿聯 - KY 收盤上漲 4.7%。4554 橙的受惠大陸 2020 年起新車強制配備胎壓偵測器，股價自底部強力反彈。