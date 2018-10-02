【華冠投顧】「時來運轉大飆股」免費索取

何丞唐 分析師

美國股市周一漲跌互見，在國際消息部份，美、墨、加 NAFTA 的 3 國貿易區格局確定，以及美國對伊朗實施的經濟制裁生效日逐漸逼近，支撐油價上漲。美股四大指數漲跌幅介於 - 0.11%~0.73%。

台股今日收低，受到 2330 台積電、2317 鴻海走勢疲弱，加上金融股下跌，使大盤終場下跌 132 點，收在 10919 點，成交量為 1062 億元。

盤面上，風電、矽晶圓、被動元件等題材股，包括 8367 建國新、2308 台達電、3708 上緯、2031 新光鋼、3532 台勝科、6488 環球晶、6182 合晶、2327 國巨、2456 奇力新、2492 華新科等下跌收黑；其餘有表現個股為 3306 鼎天、6492 生華科、4303 信立、4554 橙的、4726 永昕、3483 力致、6230 超眾、4142 國光生等，其中生技族群有底部開始起漲意味。

大盤今日雖然下跌，但隨著中美貿易戰利空鈍化，以及美股強勢、新台幣升值等有利台股因素之下，仍使多方佔優勢。族群上，以生技、光學、及具備孤門獨市的個股將可望率先出頭。

十月份第 4 季，老師要贈送給你：全新免費「時來運轉大飆股」，就是要你掌握第一手產業資訊，你才能掌握到自己最大的獲利！像這波風電股，全市場都跟你講風電，但有哪一個敢拿全國會員向你賺證？八月底、九月初，老師請你來「黃銅換黃金」，買底部的 2031 新光鋼，那時候 2031 新光鋼線型多醜、弱者恆弱？我說過，只要任何時間、任何地點、任何人跟你講："強者恆強、弱者恆弱"，就是要叫你 "追高殺低"。如果這樣邏輯成立的話，那你每天打開電腦去追最強的就好啦，你看大立光就知道了，大立光漲到 6000 元的時候，台股最強嘛，那時外資還上調它的目標價到 7000 元，如果你聽信 "強者恆強" 跑進去買，會發生什麼事？短短不到半年，股價腰斬，到 4/30 跌破 3300 元，我這時候邀請你，跟你說：「蘋果業績會超乎你想像的好！」大立光又變成 "弱者恆弱" 嘛？如果這時候你又跑去放空，那你又做錯邊了，因為它再來就從 3300 元漲到了 5300 元。各位你懂我的意思嗎？如果你聽 "信強者恆強、弱者恆弱" 的言論，有多少錢都不夠你輸啊！

所以你要改變思維，跟著我們掌握第一手的產業資訊，全新十月份「時來運轉大飆股」，總共就 5 檔：

第 1 檔，不能講、低調，你自己拿回去看，因為我一講，你就知道了。

第 2 檔，現在蘋果公司包括去年及今年發表的手機，搭載 FACE ID 感應，並搭配 A12 BIONIC 晶片。蘋果說它 FACE ID 技術領先安卓陣營 3-5 年，所以你看安卓陣營的臉部辨識沒有像蘋果那麼厲害，他們頂多只能用平面的，比如你拿照片也能解鎖，因為他沒有辦法達到景深投射光點的效用，所以安卓陣營現在要做什麼？他們要做螢幕下的指紋辨識；像三星或是 SONY，現在大部份把指紋辦識放在手機背部，但這不太符合人體工學，所以三星在想的，就是可不可以將指紋辨識直接放在手機螢幕，它搭配的廠商就是這一檔！全世界手機賺最多的是蘋果，但市佔最高的其實是三星，所以他的出貨量是最大的，在出貨量這麼大的情況下，這檔跟它搭配的廠商，我想是各位很好的機會。

第 3 檔，這檔股票很有意思，現在人追求的不外乎健康、財富嘛，所以現在人很怕吃的東西有問題，例如抗生素打太多，因此現在「無抗養殖」，是最新的潮流，那全世界最大的畜牧市場，除了美國，就是中國、印度，這檔股票就掌握中國跟印度市場，並且是亞洲唯一通過歐盟最高標準食品認證，這是不是孤門獨市的股票！老師也放在資料當中，送給各位。

第 4 檔，也是孤門獨市的股票，問大家一個問題，如果車子一直放在太陽底下，跟放在車庫裡，會一樣嗎？不一樣吧！因為太陽光很強嘛，太陽有紫外線 (UV)，所以這間公司就是做 UV 塗料取代傳統塗料，也就是說，你只要在太陽光照射到的地方，你用了這樣的 UV 塗料，它可以避免太陽照射之後所產生的有毒化學反應，這也是現在歐盟最新 ROHS 裡面規範的，歐盟現在環保法規非常嚴的，但這個抗 UV 的塗層非常厲害，而且它還切入做衣服的電子噴墨印花，各位，以前衣服上面有圖花的，其實時間久了或太陽照射久了，有可能會釋出有毒物質，但現在最新電子噴墨技術，這個都需要有專利的，而且它耐洗、牢度很好，不會對你的皮膚造成傷害。這不就是現在人所追求、需要的，所以你有沒有發覺，老師都給你做「身體健康」的。

最後 1 檔，我剛說蘋果跟安卓陣營現在各顯神通嘛，那你有沒有發覺，現在蘋果從去年開始推出介入 OLED 面板之後，現在幾乎都變成大家的顯學了，你看現在三星跟 SONY，只要售價比較高的，它都用 OLED 面板。當中將面板驅動 IC 自玻璃覆晶封裝（COG）轉向薄膜覆晶封裝（COF）基板，所以現在，無論蘋果、三星、SONY 等大廠，只要它採用 OLED 面板，就需要改採這種封裝堆疊方式，各位可以知道，這是不是未來的潮流，當然是啊，你光看 OLED 面板跟普通 LCD 面板，光看黑色就知道有差了。

以上這份資料的 5 檔股票，就給各位參考，老師也希望十月份、第 4 季一開始，就讓各位掌握第一手產業資訊，才能夠讓各位真正「賺到健康、財富、贏在起跑點！」在獲利三兄弟、風電雙雄之後，無論你賺得飽不飽，都讓你在十月份「時」來運轉！包括這些老師所切入的產業面向，你都可以去思考看看，是不是會成為未來的潮流，以前沒有、現在開始有、未來會更多。你會發覺老師幫各位挑選的股票，都有這樣的特質，重點是股價還都很便宜，「時來運轉大飆股」開始讓各位免費索取！

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