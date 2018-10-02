諾貝爾獎得主席勒：當前的牛市讓我想起1920年代

美股史上最長的牛市仍在持續，但看在諾貝爾經濟學獎得主、耶魯大學教授 Robert Shiller 眼中，目前已經有了 1920 年代末期的影子。

席勒在接受外媒採訪時表示，1920 年代是人們經常想到的一個傳奇，特別在 1929 年，從 5 月到 9 月，股市在短短幾個月內上漲超過 30%。但當人們都想參與這輪投機熱時，它最終以暴跌結束。

人們把股市當賭場

這次的漲勢早在 1928 年初就已經開始，一直到 1929 年 10 月 24 日「黑色星期四」之前，標普 500 指數上漲了近 50%。但在接下來的 5 天裡，標普 500 指數暴跌 23%，很難想像，就在這發生的一個月前，股市還剛創下新高。

席勒形容，當時在股市就像是一種賭博。他說：「在那個時候，賭博這個詞經常被用來描述市場，也說明市場變得很脆弱。」

席勒表示，當前的狀況與 1920 年代末的確不同，但自股市自 2009 年大幅上漲以來，今天已經能漸漸看到當年的影子。

推升股價的僅是看漲情緒

這一輪牛市，起自 2009 年 3 月，標普 500 指數在觸底之後，到目前已反彈累計漲幅達 334%，也是二戰以來連續上漲未進入熊市的最長期間。

今年 2 月，美股一度出現修正，但市場很快穩定。到 9 月底時，指數又回升到歷史新高，順利收復失地。

席勒認為，風險在於，並不是基本面推升了接下來的股市上漲，推升股價的力量主要仍來自市場看漲的情緒，並讓美股成為全球最昂貴的股市。

席勒指出，咆哮的 1920 年代，以及網路泡沫的 1990 年代，都能見到這樣的樂觀情緒。這是類似的故事，它推升了市場，但不會永遠持續下去，最終會慘淡收尾。