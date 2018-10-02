百事可樂Q3獲利增16% 盤前股價一度漲逾0.5%

百事公司 (PEP-US) 公布第 3 季財報，獲利年增 16%，優於分析師預期，今 (2) 日美股盤前，股價一度漲逾 0.5%。

台北時間週二晚間 7 點 08 分，百事盤前股價上漲 0.52%，至 111.29 美元。

百事盤前股價上漲。(圖：翻攝自 Google)

根據 CNBC 報導，百事可樂週二公布第 3 季財報，營收為 164.9 億美元，年增 1.5%，優於預期 (163.6 億美元)；獲利 24.9 億美元，年增 16%，每股純益 1.75 美元。

百事可樂第 3 季獲利大增，主要受益於拉美市場對飲料、零食的強勁需求。

但百事在北美市場的飲料銷售額，僅成長約 2%，至 54.6 億美元，低於分析師預期的 56 億美元。

今年 8 月，百事可樂宣布以 32 億美元，收購家用碳酸水機製造商 SodaStream，持續朝事業多元化發展，避免業務過度集中於含糖汽水與零食。

第 3 季財報出爐後，百事公司史上首名外國籍執行長 Indra Nooyi，將於 10 月 3 日卸任 (仍將擔任董事長職務，至 2019 年初)，接任者為總裁 Ramon Laguarta。

現年 62 歲的 Nooyi，在 1994 年加入百事公司，擔任企業策略主管，並於 2006 年底接任執行長。

2017 年，百事公司總營收為 578 億美元，遠高於主要對手可口可樂 (352 億美元)。