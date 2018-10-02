單日暴漲17%後 長期空軍不死心：特斯拉仍是最大單一股票泡沫

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2018年10月2號13點25分

在歷經艱困的一週之後，馬斯克 (Elon Musk) 迅速決定與 SEC 達成和解，特斯拉 (TSLA-US) 股價在週一大逆轉，收盤大漲 17.3%，收復上週五的跌幅。不過空軍並未死心，知名空頭 Mark Spiegel 表示，特斯拉依舊是最大的單一股票泡沫。

週末期間特斯拉的重大利多，除了與 SEC 和解之外，馬斯克還向員工表示，公司接近獲利。儘管如此，據諮詢機構 S3 Partners 統計，做空特斯拉的部位仍達 102 億美元，是美國近 7000 家上市公司中，最被做空的對象。

長期看空特斯拉的 Stanphyl Capital 創辦人 Spiegel，最近發給投資人的信中，進一步說明自己為何做空特斯拉。他還強調，特斯拉仍然是「整個泡沫市場中，最大的單一股票泡沫」，而且「如此充滿地雷」。因此不管大盤走勢如何，特斯拉仍可能因各種因素下跌。

特斯拉股價週一大漲 (圖表取自 Google)

總結來看，Spiegel 認為有 3 大原因，特斯拉將像前汽車公司高層所形容，「逐步駛向墓地」。

首先，特斯拉沒有任何「護城河」，意即沒有任何有意義或可持續的專有權。其次，在缺少激烈競爭之下，特斯拉仍然一直在大量燒錢，而未來各種大規模競爭即將蜂湧而來，情況只會更糟。最後，問題出在人，即馬斯克非常不值得信任。

在 SEC 與馬斯克的和解協議中，馬斯克個人和特斯拉該公司同意，在不承認或否認 SEC 指控的情況下，各支付 2000 萬美元罰金。馬斯克將保留 CEO 職位，並在未來 3 年卸任特斯拉董事長。

Spiegel 表示，馬斯克是名了不起的股價推動者，但卻是糟透了的企業主管。這次的和解，將迫使他只成為一名企業高層，這對特斯拉自然不利。

Spiegel 認為，SEC 這次的提告，只能算是個有趣的插曲。以特斯拉目前的經營方式，他相信這家公司的財富最終仍將消退。