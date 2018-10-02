〈CIP本土化佈局〉籲政府維持躉購電價穩定 推動本土供應鏈商業化

哥本哈根基礎建設基金 (CIP) 今 (2) 日與世紀集團簽署價值約 165 億元的水下基礎供應合約，為台灣離岸風電本土化跨出一大步，CIP 台灣區計畫執行長侯奕愷表示，目前台灣離岸風電在法律框架與具體外國投資方面，遠遠領先韓國與日本，但不能因此鬆懈，呼籲政府維持明年躉購電價的穩定，才能創造有利的開發環境，真正推動本土供應鏈商業化。

侯奕愷表示，台灣本土供應鏈的建立，除得靠開發商努力外，政府穩定的躉購電價至關重要，他並呼籲政府，盼能遵循歷年來的躉購電價趨勢，維持明年躉購電價的穩定，才能真正推動本土供應鏈商業化。

以丹麥經驗為例，侯奕愷指出，丹麥 25 年前處於離岸風電起步階段，丹麥政府提供優惠關稅與多項免稅、優惠方案，成功促進離岸風電產業發展，目前約有 230 間丹麥企業從事離岸風電產業，而台灣的情況與丹麥非常相似，目前台灣離岸風電在法律框架與具體的外國投資方面，遠遠領先韓國與日本，但不能因此而鬆懈。

侯奕愷表示，離岸風電供應商必須付出非常高的前端期初成本，下單的開發商也必須吸收，丹麥政府過往也是祭出有誘因的電價，讓實際的投資發生、產業鏈催生後，再逐年下修電價，歐洲政府花了 10 年調降，而台灣政府卻在 2 個月內急速下降，他呼籲，其中應有投資先後順序與成本吸收的相對關係，因此躉購電價維持穩定至關重要。

侯奕愷強調，維持穩定的躉購費率才能創造有利的開發環境，讓外國投資者更具信心，也為本土企業的投資注入信心，並鼓勵更多開發商支持本土供應鏈發展，進而實現將台灣技術、服務、產品輸出國際的目標。