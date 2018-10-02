KPMG牽線 邀越南企業來台取經

KPMG 安侯建業越南所共同邀請 17 家越南企業負責人訪台取經，參訪團今（2）日拜訪台灣證劵交易所，了解資本市場在台灣過去產業發展中，對台資企業的幫助。

此次參訪團為越南大型企業或在越南準上市的公司，包括當地中型企業及私營企業，產業範疇涵蓋鋼鐵、成衣、人力資源、美妝通路、媒體公關、製造業、交通與倉儲、建築等。

KPMG 越南所合夥人 Nam Thi Ngoc Hao 表示，過去台灣的經濟實力也是由中小型家族企業為基礎向上發展，與越南當前狀況頗為類似，此行主要是向台灣企業經驗。

Nam Thi Ngoc Hao 認為，越南中小企業在享受國家經濟強勁成長所帶來的事業紅利之餘，企業的不確定性挑戰也逐年升高，而如何在每年豐厚成長的基礎上，說服家族成員並提早布局，將成支撐持續成長的關鍵動能。

CITICOM 集團主席 Le Phung Thang 認為，台灣在基礎建設有良好基礎，包括是交通運輸、城市的整體規劃、觀光景點及環境綠化等，都是發展中的越南可學習的對象。



台灣證券交易所總經理簡立忠表示，台灣資本市場可提供越南企業上市籌資的平台，目前已有 7 家東協地區企業在台灣上市，包括豐祥 - KY、泰昇 - KY，以及預計今年上市的富林 - KY。

另外，已申報上市輔導之公司來自東協市場占比也提高至 20%，顯見證交所深耕新南向國家已見成效。

簡立忠認為，儘管近年亞洲市場競爭 IPO 案源相當激烈，但台灣擁有法規完備、政策穩定與作業效率高等優勢，加上 IFRS、公司治理等推動與國際接軌，對於追求穩定發展的企業極具吸引力，希望藉由此次交流，讓證交所海外招商觸角擴展至越資企業，提升台灣資本市場的國際能見度。