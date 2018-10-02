盤前財經大事搶先讀2018年10月2日

今日操盤前瞻

日本 9 月消費者信心指數

南韓 8 月工業生產

中國股市休市

新光金花 106 億元將元富證娶進門 躍升第 5 大金控

新光金控 (2888-TW) 昨 (1) 日花 106 億元正式完成併購元富證券，將元富證券納為 100% 持股的子公司。元富證券維持原名稱不變，董事長陳俊宏及總經理李明輝皆留任原職務，但由新光金控暨新光人壽副董事長李紀珠，兼任元富證券副董事長，合併後新光金總資產躍升為市場排名第 5 大的金控公司。閱讀全文...

豐興本周盤價開平盤終止連三漲 Q4 旺季來臨量價仍有撐

鋼筋大廠豐興 (2015-TW) 昨 (1) 日開出本周盤價，雖然國際廢鋼行情仍持穩走揚，但豐興上週已調漲廢鋼、鋼筋盤價，貼近國際行情，因此本周各項產品維持平盤，終止連三漲，而國內夏日限電結束後，下游拉貨力道持穩下，豐興第四季旺季效應可期。閱讀全文...

〈中油松下簽 MOU〉擴展電動車電池商機 雙方不排除合作

台灣 2035 年起使用汽油的機車將禁止販售，中油 (1328-TT) 面臨能源轉型，預計 2020 年將推出自有電動車電池品牌，希望強化國產化能力，不過，中油除了跟 TDK 合作以外，中油及 Panasonic 昨 (1) 日也透露可能的合作機會，雙方今日都表示，雖還沒談到相關合作內容，但不排除未來有合作機會。閱讀全文...

新 NAFTA 協定達成 並不意味美中貿易關係亦即將改善

一位市場專家週一告訴 CNBC 說，新的北美自由貿易協定 (NAFTA) 終於達成，並不意味中美貿易戰獲得突破的展望有所改善。經歷了逾一年艱苦協商後，就在午夜截止期限前幾小時，美國與加拿大官員終於達成協議， 將修改 NAFTA 協定。閱讀全文...

馬斯克與 SEC 和解 特斯拉股價大漲 結果只白忙一場

特斯拉股價週一大漲，但上週五却先大跌。結果可謂白忙一場。近來，特斯拉股價宛如雲霄飛車。由於馬斯克與證券交易委員會 (SEC) 達成和解，仍擔任公司執行長，週一，台北時間 23:01 其股價上漲 17% 至 308.65 美元。閱讀全文...