〈中油松下簽MOU〉擴展電動車電池商機 雙方不排除合作

台灣 2035 年起使用汽油的機車將禁止販售，中油 (1328-TT) 面臨能源轉型，預計 2020 年將推出自有電動車電池品牌，希望強化國產化能力，不過，中油除了跟 TDK 合作以外，中油及 Panasonic 今 (1) 日也透露可能的合作機會，雙方今日都表示，雖還沒談到相關合作內容，但不排除未來有合作機會。

面對國家能源政策轉型，2030 年公共汽車電動化、2035 年禁賣汽油機車、2045 年禁賣汽油車，中油除積極跟唐榮製造合作公共汽車外，也同步跟友諒、長利、長宏合作，期待帶動國內電動車電池國產化發展。

中油今年 5 月宣布與日商 TDK、台灣碩城簽署合作備忘錄 (MOU)，估計今年將成立合資公司，生產中油自有品牌電動機車電池，並行銷到雙印、越南等新南向國家市場，2020 年將發表自有品牌電動機車電池。

日本松下 (Panasonic) 為電動車 Gogoro 提供電池，中油雖然積極發展自有電動車電池品牌，不過目前已先與 TDK 合作，並同步有台灣廠商聯繫洽談中，如果能跟 Panasonic 合作當然很好，但仍要看後續雙方如何繼續深化合作。

台灣松下 (Panasonic Taiwan) 董事長洪裕鈞表示，目前跟中油合作如何以分散性電網來做區域性發電裝置跟設備，松下將提供技術交流，雙方下一步合作可能是電動車電池，不過目前還沒有談到這部分。