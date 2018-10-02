生華科腦癌新藥 年底申請美國臨床IND

生華科 (6492-TW) 旗下腦癌新藥經美國史丹佛大學醫學團隊於期刊 Science Signaling 發表論文，利用小鼠驗證，可殺死腦癌細胞，同時接受治療的小鼠存活期可超過一年。生華科表示，該藥品將與美國史丹佛大學醫學團隊共同開發，並與美國兒童腦瘤聯盟合作，規劃年底向美國申請臨床試驗 (IND) 。

史丹佛醫學團隊使用生華科新藥進行雙盲、隨機小鼠實驗，對照組 17 天後全數死亡，治療組的小鼠在第 30 天後停止給藥，半數小鼠存活 100 天，其中隨機抽樣解剖小鼠沒有腦瘤細胞殘留，其餘小鼠持續存活率超過一年，度過復發時間。

史丹佛大學醫學團隊認為，對照組藥物療效不持久，腫瘤在半年左右會復發，最後選中生華科旗下腦癌新藥，並希望共同開發，此外，也協助生華科與兒童腦瘤聯盟合作，並獲得美國癌症研究中心 (NCI) 全額贊助臨床經費，預估規模約為 300 萬美元。

生華科表示，該項臨床試驗針對的髓母細胞瘤，在美國屬於罕見兒科疾病，未來擬申請罕見兒科疾病用藥，未來臨床順利，同步申請罕見兒科疾病優先審查憑證 (PRV) 資格，將可轉賣大藥廠，加速藥品上市，據相關市場資料指出，近年成交價格從 1.25 億美元到 3.5 億美元不等。