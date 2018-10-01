新光金花106億元將元富證娶進門 躍升第5大金控

新光金控 (2888-TW) 今 (1) 日花 106 億元正式完成併購元富證券，將元富證券納為 100% 持股的子公司。元富證券維持原名稱不變，董事長陳俊宏及總經理李明輝皆留任原職務，但由新光金控暨新光人壽副董事長李紀珠，兼任元富證券副董事長，合併後新光金總資產躍升為市場排名第 5 大的金控公司。

新光金過去是元富證券最大股東，自 2006 年以來一路持有元富證券股票，至 2007 年底取得元富證逾 25% 股份，新光金不但將元富證納為子公司、編入合併報表，在業務上也密切合作，元富證客戶的交割戶多半是新光銀行，2010 年再增加持股 8%，到了今年要併購前，新光金在外流通對元富證持股已達 33.45%。

而在今年 4 月 24 日，新光金宣布決議以發行 10.6 億股新股的方式進行換股併購元富證券，1 股元富證可換 0.96 股新光金，換股基準日為 9 月 30 日，新光金財務長徐順鋆表示，最後總計斥資 106 億元正式併購元富證。

元富證券維持原名稱不變，但企業識別的設計將改款與新光金控一致，公司官網也同步更新。在本次股份轉換案完成後，新光金控實收資本額突破新臺幣 1200 億元，合併總資產為市場排名第五大的金控公司。

法人表示，對比當初新光大幅加碼元富證至 25%、啟動首波併購時，開價每股 13 元，如今收購價卻低於元富證的每股淨值 13.73 元，比起先前一般證券商併購案的收購價淨值比區間 1.3-1.4 倍來看，新光金買得價格算是相當「漂亮」。

且合併後，後續元富證券董事會成員，全面改由新光金控指派，元富證董事長陳俊宏及總經理李明輝皆留任原職務，並擔任元富證券董事。而新光金控暨新光人壽副董事長李紀珠，同時兼任元富證券副董事長。

元富證券自 1989 年成立至今，其業務範圍包含經紀、財富管理、承銷、自營、債券、新金融商品及股務代理等，其中除債券業務居市場領導地位，亦是首家獲准辦理新臺幣的即期外匯業務券商。

元富證券轉投資元富投顧、元富期貨、元富保代、元富創投、元富創投管顧，並在香港及天津設置轉投資公司。

新光金控表示，元富證券加入後，公司將朝保險、銀行、證券三引擎經營模式發展，除完整金控一站式 (one-stop-shop service) 全方位金融服務的目標，納入元富證券後，可望進一步加強雙方海外及大陸市場的布局及業務拓展，發揮合併多重綜效。