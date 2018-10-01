【安聯投信】新興市場續彈 美股漲跌互見亞洲不含日本、歐非中東、拉美淨流入

市場對於聯準會會後看法分歧，美股漲跌互見，新興市場因美元止穩而持續反彈。根據美銀美林引述 EPFR 統計至 9 月 26 日當周，包括：亞洲不含日本、歐非中東、拉丁美洲等均呈現小幅資金淨流入，其他市場雖呈現資金淨流出、但金額都不大 (見表)。

在美股方面，安聯收益成長多重資產基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人林素萍表示，美國聯準會利率決策如市場預期升息 2% 至 2.25% 區間，市場對聯準會會後看法分歧，美股短線拉回，不過美股整體表現仍相對強勢。

根據統計，S&P500 指數 9 月月線上漲 0.43%，連六紅；道瓊指數 9 月上漲 1.9%，月線連三個月收高；Nasdaq 指數月線下跌 0.78%、雖終止前五紅，但季線連九紅。

林素萍表示，近日市場回穩，主要是反映：一、美國重要科技公司轉換為服務公司，預期此將有助於增加未來獲利成長動能，帶動科技股。二、密西根大學消費者信心指數調查與聯準會關注的核心 (排除食品、能源) 通膨數據 (PCE 價格指數) 均顯示通貨膨脹疑慮降溫。

在經濟數據方面，林素萍表示，美 8 月耐久財訂單增長 4.5%，創 2 月以來最大漲幅，並遠高於原先市場預期的 2.1%。雖然製造商對貿易戰感到擔憂，關稅亦使供應鏈面臨瓶頸，不過目前看來，強勁的美國經濟動能似未受到貿易紛爭延宕的顯著影響。

台股方面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，美中貿易紛爭延宕仍可能會是明年市場最主要的風險來源，包含匯率、稅率與其他政策風險。兩岸之間關係的變化或是不確定性，也可能會壓抑台商在大陸的營運狀況，所以對於明年的展望，現階段我們是傾向微幅樂觀中帶有保守謹慎的態度。

在類股題材上，廖哲宏表示，就類股部分，應避開第四季展望有疑慮的個股，傳產股部分不應追高；電子股方面則建議要等到 iPhone XR 實際銷售或確認沒有嚴重的庫存調整，雜音明朗後，才可能會有回彈的機會。

在技術面，廖哲宏表示，上市持續維持季線以上的趨勢，但撐盤主要還是集中在權值股，而反映內資人氣的櫃買指數，卻是持續走跌，因此未來要持續觀察是否會持續破底或止穩。至於在其他關注方面，主要還是在美中貿易的後續發展，以及旺季是否有不旺的疑慮。

在新興市場方面，安聯四季成長組合基金人莊凱倫表示，市場對於貿易紛爭延宕的擔憂減弱，加上美元止穩，新興股持續反彈，周線收紅。其中，印尼央行宣布基準利率調高 1 碼至 5.75%，國際貨幣基金組織已同意向阿根廷提供比最初計畫更大的援助計畫，都有助於恢復市場的信心。今年內美元利多大多已反映在市場價格上，短期區間震盪機率高。

莊凱倫表示，要留意的是，近期市場由於風格轉換，以及 MSCI 與 S&P 500 指數已於 9 月底重新調整全球產業分類標準 (GICS)，料類股輪動速動將加快，推估未來受影響的產業權值股將更顯集中，擴增後的通訊服務亦增添成長色彩，降低高股息及防禦的特質。

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