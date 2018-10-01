【安聯投信】投資等級債、新興市場債吸睛高收債連三周上漲 扣除ETF 仍為淨流入

美聯準會如期升息，新興債大幅走揚，美高收益債市收紅。根據美銀美林引述 EPFR 截至 9 月 26 日當周，投資級債和新興市場債呈現資金淨流入，高收益債雖呈現淨流出，但若扣除高收益債 ETF 淨流出的 14.6 億美元，實際上高收益債基金仍有 1.2 億美元的淨流入（見表）。

安聯四季豐收債券組合基金（本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金）經理人許家豪表示，近期國際油價再度衝高至四年高點，通膨預期上揚一度推升美國公債殖利率走高，然而美聯準會如預期升息一碼，重申漸進式升息並強調通膨預期並無變動，市場偏鴿派解讀，使公債殖利率自高點回落。

許家豪表示，從歐洲央行總裁日前談話顯示，歐元區前在通膨強勁，勞工市場緊俏，一些地區更出現短缺，未來在某個特定時間需有條件終止資產購買計畫，並有必要重新制定利率指引，市場鷹派解讀，德國公債殖利率單周上漲六個基本點，由此來看，市場對通膨看法左右，美歐殖利率不同調。

在高收益債方面，安聯美元高收益基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 產品經理但漢遠表示，高收益債市連三周上漲；根據統計，以美銀美林指數來看，美高收益債指數和美高收益 BB-B 近一周分別上漲 0.12%、0.1%，走勢相對穩健、優於 MSCI 世界指數下跌 0.23% 的表現。

但漢遠表示，受到 OPEC 不急於增產，且美原油庫存下跌，帶動油價再次走升高收益債雖呈現淨流出，但若扣除高收益債 ETF 淨流出的 14.6 億美元，實際上高收益債基金仍有 1.2 億美元的淨流入。

安聯全球固定收益團隊認為，未來三年內高收益債需要再融資的金額規模僅 1650 億美元，遠低於 2010 年到 2017 年平均新發債量的 3250 億美元，代表高收益債未來三年內的到期與融資風險相對偏低，加上利息保障倍數也從 3.3 倍上升到 3.8 倍，顯示高收益債基本面無虞。

在新興債市方面，許家豪表示，整體市場風險偏好意識仍高，加上美元止穩、並未持續走強，支撐新興債市持續反彈，反映市場信心有逐步回穩的跡象。其中，印尼及菲律賓央行雙雙升息，印尼升息一碼，基準利率來到 5.75%，以降低貿易赤字壓力並穩定匯價；菲律賓則升息二碼，基準利率來到 4.5%，主要為抑制通膨及降低匯市波動的壓力。

印度日前宣布針對 19 項商品，計 133 億美元的進口商品課徵關稅，以期降低非必要的進口商品，並進一步減緩經常帳逆差的擴大壓力。

展望後市，許家豪表示，雖然新興債市出現回穩與資金流入，部分市場央行近期也都祭出放寬當地製造業向海外舉債的限制，或是意外升息，以期緩和當地匯市的波動，由於政策成效仍待觀察，投資人仍需留意貿易爭端可能對新興債市及資金面的影響，做為投資上的參考，故以多元債參與全球復甦成長仍是較佳策略。

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