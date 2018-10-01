【富蘭克林】貿易戰空窗、A股領頭止穩 亞太區迎補漲契機

◆股價修正突顯本益比優勢 適時把握低接機會

美中貿易摩擦短期利空出盡，美元指數回落減輕新興亞洲貨幣壓力，激勵 MSCI 新興亞洲指數反彈；而上周美國如預期升息一碼，基準利率接近中性水準，市場已大致反映升息步調。富蘭克林華美投信認為，在美元指數不致大幅走強下，市場焦點將回歸經濟成長與企業獲利基本面，在風險趨避考量下，國際資金有機會尋找新興市場相對便宜的優質標的介入，亞太企業 EPS 維持雙位數增長，目前評價面偏低具補漲潛力，建議適時把握低檔進場布局。

富蘭克林華美亞太平衡基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）經理人楊子江表示，第 3 季美中貿易摩擦升溫干擾亞幣走勢，影響亞股資金動能，近期隨美中貿易摩擦進入空窗期、中國降稅減費措施帶動 A 股有止穩跡象，亞洲各國資本市場表現可回歸基本面。根據各機構法人預估，亞洲區今明兩年的 GDP 增速維持在 6%，整體亞股的 EPS 成長率約為 13.4%(註 1)，股價經過修正後本益比來到近 10 年平均位置 (見表)，相較成熟市場具評價面優勢。

楊子江並指出，雖然東協、印度的評價面相較略高，不過東協在人均所得、內需消費等數據的基期仍低，具有成長空間，且今年呈現漲能源、不漲原物料趨勢，未來待原物料價格回溫，可望帶動各國股市表現。印度則維持成長動能，股市並由員工基金組織 (EPFO) 相關投資推升 ETF 規模所帶動，惟今年雨季雨量較少，持續觀察後續影響。

楊子江建議，考量亞股現階段的布局價值，並均衡後市潛在風險，現階段適合透過股債搭配的亞太平衡型基金，以平衡結構與高息概念股策略，追求資產隨漲抗震效果。目前亞洲主要國家包括澳洲、台灣、香港、馬來西亞與泰國，均有 3% 現金股息殖利率，其中澳洲、台灣更逾 4%，在股市修正之際提供下檔保護，今年以來表現最為抗跌；而搭配的亞債相較於各主要債種，擁有較高到期殖利率與較低存續期間，以因應利率風險，並發揮防禦收息功能。

富蘭克林華美投信表示，新興亞洲國家經濟體質相對穩健，各擁相對不受貿易戰干擾的消費、金融、基礎建設等內需題材，未來成長性可觀，短期遭遇貿易戰利空衝擊後，創造更佳進場機會，不過考慮未來全球貿易局勢變化風險，建議可適時透過亞太平衡型基金參與，低檔分批布局參與新興亞洲成長潛力。

[註 1] 資料來源: CS，2018 /8。

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