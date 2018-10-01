假日多影響南韓9月份出口下滑 記憶體晶片需求仍在

韓國 9 月份出口較去年同期下滑，為兩年來的最大跌幅。不過，分析師認為下跌乃是由於連假工作日的減少。南韓商品仍保持強勢，日均出口量創歷史新高。儘管中美貿易緊張局勢加劇，但全球對該國商品的需求依然強勁。

南韓九月份總體出口數據的下降幅度是自 2016 年 7 月以來的最大跌幅，年增率下滑 8.2% 至 505.9 億美元，且低於分析師預期的下降 5.7%。不過，分析師認為，貿易量下跌是由於 9 月下旬的中秋連假，導致該月工作日只有 19.5 日。

有鑑於全球對南韓商品的需求依舊強勁，該國 9 月份的日平均出口躍升至 25.9 億美元，創下歷史新高。

據韓媒報導，韓國記憶體晶片和石化產品的需求激增帶領該月份的出口活躍，韓國記憶體晶片和石化產品的海外銷售額分別成長了 28.3% 和 13.5%，儘管市場擔心記憶體晶片在週期中已達到頂峰，數值依舊強勁。「由於對中國的晶片銷售強勁，短期來說風險是有限的，」Hana Financial Investment 分析師 Chun Kyu-yeon 表示。

有市場擔憂，中美貿易戰不斷加劇將對南韓帶來損害。但韓國 9 月份對中國的出口成長了 7.8%，連續第 23 個月上升。「儘管如此，由於韓國出口對美國和中國市場的嚴重依賴，貿易衝突的影響將不可避免。」分析師表示: 「華盛頓與北京之間貿易衝突的擴大以及美國加息後日益加劇的波動恐為出口帶來下行壓力。」

進口方面來看，繼上個月成長 9.4% 之後，進口的年增率下降 2.1% 至 408.4 億美元，高於市場預期中值得下跌 6.4%。

南韓 9 月貿易順差從上月的 68.5 億美元擴大至 97.5 億美元，超過分析師預期的 90 億美元。