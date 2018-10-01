關稅來襲 韓國SK Innovation考慮赴美國建EV電池廠

韓國第三大企業集團 SK Innovation (096770-KR) 於週一 (1 日) 表示，為開拓全球最大電動車 (EV) 市場美國地區的客戶，有計畫在美國建立電動車電池廠。

美國總統川普曾於 5 月 23 日下令進行 232 條款，以國家安全知名將對外國進口的汽車與零件進行調查，若危及國安將有可能對從其他國家進口的汽車和汽車零件徵收 25% 的懲罰性關稅。SK Innovation 似乎對此憂心，並有計畫對該條款實行應對措施。

「我們正在考慮在美國南部建立一個電池廠，目前有兩到三個州列入考慮名單，」SK Innovation 的發言人表示，並補充說該工廠的時間表和其他細節尚未確定。

「我們向美國擴張的目的是向美國汽車製造商供應產品。我們還預期得到關稅優惠，雖然這不是擴張的主要原因，」一位公司高管表示。

目前，戴姆勒和現代汽車 (005380-KR) 是 SK Innovation 最大的客戶，但該公司目前沒有美國客戶。

今年 8 月，SK Innovation 也宣布計劃到 2019 年在中國與北京汽車 (1958-HK) 和北京電子 (600658-CH) 合資建設一家電動車電池廠。此外，該公司也將在匈牙利建了一個電池廠。該公司目前正在積極拓展中國和美國地區業務。

此外，SK Innovation 也是採用一種大膽的策略，即在有客戶下單之前而不是之後建立生產基地，而該戰略是否會有所回報還有待觀察。

SK Innovation 的競爭對手 LG Chem(051910-KR) 目前已擁有一家美國工廠，為通用汽車 (GM-US) 提供產品。