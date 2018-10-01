日本第二大石油公司出光興產發展電動車用固態鋰電池

隨著電動車在汽車市場中的市占率不斷提升，以及各國相繼宣布在未來停售燃油車的計畫。日本第二大石油公司出光興產 (5019-JP) 計畫將開始發展安全性更高、容量更大的全固態鋰電池，為新電動車時代汽車提供動力。

該公司計劃於明年 4 月與競爭對手昭和殼牌石油 (5002-JP) 合併，預期將會為電池業務帶來現金，出光興產希望這將成為公司業務的關鍵部分，該公司的新電池預計將在 2020 年後推出。

目前，包括豐田汽車 (7203-JP) 在內的幾家大型汽車製造商都在積極開發固態鋰電池。豐田汽車副社長 Didier Leroy 就從表示，豐田汽車固態電池專利申請數居世界第一，並預計將在 2025 年開始實用化。

與傳統電池相比，固態離電池具有更長的使用壽命、更快的充電速度和更低的爆炸風險。

出光興產在 7 月份創建了一個新的單位，旨在尋找方法利用煉油過程中作為副產品的硫，來製造硫化氫，這對於製造新電池來說至關重要。該公司目前已獲得該流程的專利。

根據數據顯示，出光興產預期將在 2021 財年 3 月末，擁有 120 億日元 (10.7 億美元) 的平均自由現金流，是 2017 財年的 2.6 倍。

Thanh Ha Pham 證券商的 Jefferies 對此更為樂觀，他預測自由現金流將達 210 億日元，受惠於石油產品利潤率的提高。

除固態電池外，出光興產還開發了藍色 LED 發光材料技術，在未來的汽車產業中，該產品的需求預期將持續增加。

「儘管船舶的對燃料油的需求預計將在 2020 年大幅下降，但對產生電力和一般用油的需求將保持不變。」 出光興產表示。

然而，投資者仍然對出光興產保持觀望態度。宣布合併後不久，出光興產股價飆升，但是長期市盈率仍然維持低檔。如若進軍新一代電池失敗，公司前景難測。