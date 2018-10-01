南韓9月製造業PMI復甦 創近5年半新高

日經 / IHS Markit 調查顯示，在產量提升與新訂單增長帶動下，南韓製造業有所復甦，9 月製造業採購經理人指數 (PMI) 為 51.3，為 2 月之後首度出現擴張情況，且為近 5 年半以來新高。

製造業採購經理人指數 (PMI) 以 50 做為分水嶺，低於 50 顯示處於萎縮情況，高於 50 則為擴張，8 月份時該數值為 49.9。

儘管需求增長主要來自國內市場，但產量和新訂單都有所成長，出口銷售則是連續第 2 個月下滑，調查顯示，來自中國和日本的訂單減少。



此外，該調查指出，樂觀情緒仍然低迷，一些公司預計南韓國內和全球經濟增長將較疲弱。IHS Markit 的經濟學家 Joe Hayes 指出，對全球經濟增長放緩的預期，打擊了商業信心，但他補充，「在貿易緊張局勢加劇的背景下，韓國製造業在 9 月的調查期間展現出一定程度的彈性。」

南韓製造業 PMI 指數具有 12 項分項指標，調查顯示，9 月產出分項指標呈現 10 個月以來最快增長，數值為 51.7，8 月數值為 49.7。

就業創造分項指標指數為 52.3，為 2013 年 5 月以來新高，為調查報告中的正面消息，南韓企業從今年初開始，不斷進行各種勞動市場改革。同一時間，生產提升以及研發需求增加，將有助於就業數據，韓國正面臨金融危機以來，最慘的失業率表現。

該調查還顯示，由於原物料成本上升和不利的匯率，韓國製造業在 9 月面臨投入成本壓力。