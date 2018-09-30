藍港互動(08267-HK)終止售霍爾果斯影業股權協議

藍港互動(08267-HK)公布，於2017年8月24日公布計劃通過藍峰協議及藍海文化協議，出售霍爾果斯影業的交易已達終止協議。自訂立藍峰協議及藍海文化協議以來，霍爾果斯影業在原來的自主投資拍攝模式基礎上，開展了對資金使用要求較低的定制劇拍攝模式，經營情況有所改善。董事會認為繼續進行藍峰協議及藍海文化協議項下之交易，未必再符合該公司與股東之整體最佳利益。藍峰投資及藍海文化亦擬同意不再進行上述交易。

因此，於2018年9月28日，藍峰協議的簽署方和藍海文化協議的簽署方，分別訂立終止協議，以終止藍峰及藍海文化協議，據此，各方經公平磋商後，同意藍峰協議及藍海文化協議將全面終止，其訂約方各自之權利及責任將告終；及訂約方就藍峰協議及藍海文化協議及其項下擬進行交易對其他方並無權利、申索、責任、要求、成本及開支。

藍港互動於2017年8月24日公布，該公司之全資子公司藍港在線與藍峰投資簽訂了藍峰協議，與藍海文化簽訂了藍海文化協議。據此，旗下藍港在線擬以2,930萬元人民幣(下同)，向藍峰投資出售其持有的霍爾果斯影業50%股權。此外，藍港在線擬以1,816.6萬元，向藍海文化出售其持有的霍爾果斯影業31%股權。

董事會認為，終止藍峰協議及藍海文化協議並無對該集團現有業務的營運及財務狀況構成重大不利影響。