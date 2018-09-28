【豐銀投顧】亞股皆強台股獨弱？

◆盤勢分析

今天亞股普遍強勢但台股卻獨弱，特別是陸股最近不斷的強彈，許多人又開始大吹:「看多陸股、看空台股」之道，好像忘了之前不斷的吹噓陸股有 A 股入摩利多落空的過去，這一路以來不就是這樣？就連貿易戰開打了，都還可以有人認為中國不會受傷，美國必定會倒下的這種論點，結果中國股市不斷破底，美股卻屢創新高，到這情況下還有人能說:「陸股基期低，美股基期高」因此陸股值得投資。問題是目前全球大趨勢不正是遠離中國嗎？只是多頭是建築在利空不斷的剌激下往上走的，一如空頭總是在許多美夢下帶領的。之前陸股的題材是炒作加入富時指數，最近又傳言 msci 將研究把 A 股投資比重，由目前的 5% 提高到明年的 20%，這麼不切實際的利多怎麼會有人相信呢？

「董事會決策重大問題時，首先要聽取黨委的意見」，也就是說: 黨的利於大於股東的利益！請問這樣的制度，法治的西方國家會敢投資嗎？由此可見馬雲的退休背後應該不單純，這也就是為什麼這一次的貿易大戰，為什麼日、歐國家雖然不贊同川普的作法，但是卻不願意與中國站在一起對抗美國的原因，就是人治與法治的差別而已。這幾天陸股雖然強勁，但後市不見得就看好，投資人還是應該要小心。川普是繼 1981 年雷根以來最具領袖行動能力的美國總統，更是非典型的美國總統。也正因為如此，才足已將原本全球發展的勢力重新洗牌並進行翻轉。現在的美國已經很明顯，就是處處針對中國，這對中國實在不是一件容易解決的好事，投資陸股仍然要多加考慮。

那麼台股呢？難道台股就會好？沒錯，今天是亞股強但台股獨弱的盤，但實際上台股從 7 月中詢就開始買超台股近 1200 億台幣，而同一期間台股融資餘額則少了 15%，融券卻增加了 48%。這不就是標準的「資減、券增、法人買」嗎？如此一來，台股後勢還會差嗎？下週或許盤勢會弱個幾天，這個筆者在前幾天就提醒過，只不過提早在今天盤中發生，但這也只是技術面上的修正罷了，台股第四季的行情仍然是看好，第四季必創今年新高，大家拭目以待！待下週的拉回過後，說不定是第四季的第一個進場點也不一定！

豐銀投顧 李世新 分析師