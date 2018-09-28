【日盛投顧】短線回檔 中線偏多

◆盤勢分析

1. 美股止穩，台股在短線漲多且逼近前高 11186 點附近壓力區，呈現回檔，主流族群呈現休息狀態，終場指數下跌 27.85 點，以 11006.34 點作收，成交量為 1372.76 億元。

2. 觀察台股技術面，短線在進入 11000 點之上逼近前高壓力，加上電子股仍屬弱勢，大盤指數呈現震盪，但回檔過程收盤並未跌破五日均線，且由本波低點 10677.25 連結的上升趨勢線亦未跌破，因此屬於漲多回檔，中線上，指數維持在年線之上，且低檔季線、月線仍具支撐，中線多方不變。

3. 在籌碼面部份，外資 + 25.06 億元、投信 + 1.87 億元、自營商 - 3.60 億元，三大法人合計買超 23.33 億元 (不含自營商避險與外資自營商買賣超)。

金融強勢 非電留意原物料 電子個股表現

1. 在電子股指數本波屬於弱勢類股，指數並未站回到季線之上，且高檔年線並未突破，走勢偏弱。盤面多方指標 2330 台積電仍屬強勢，2317 鴻海低檔止穩，但次產業包括被動元件尚未明顯止穩，蘋概股仍屬弱勢，加上櫃買中小型業績股走勢偏弱，影響市場信心。週五盤面中，矽晶圓族群 6488 環球晶、6182 合晶、5483 中美晶等反彈，零組件則以 2308 台達電受惠於展望轉佳，股價創波段新高，另外像 6271 同欣電 8 月營收優於預期，股價走強，網通族族群 2345 智邦，400G 交換器明年將有機會爆發，股價走高；PCB3037 欣興傳 AMD 將外包產能，激勵股價，2383 台光電受惠於 5G 產能需求提升，1815 富喬 8 月營收創新高，股價低檔止穩。IC 設計 2379 瑞昱、5272 笙科受惠於藍芽晶片帶動出貨成長，4966 譜瑞 - KY8 月營收創新高，股價相對強勢、3034 聯詠受惠於生物辨識晶片需求成長，股價走強。電子下游 2353 宏碁進軍自駕車、2356 英業達受惠伺服器需求以及 2357 華碩喜迎新世代顯示卡，激勵股價走高。

2. 非金電族群以水泥、鋼鐵、塑化表現較強，散裝航運緩漲，水泥受惠於大陸加強監管，產能受限，帶動營運提升，1101 台泥、1102 亞泥為多方指標，鋼鐵亦在大陸限產，以及市場需求走強之下，帶動股價，2031 新光鋼、2014 中鴻、2015 豐興、2034 允強等為多方指標，塑化則受惠於油價走強，6505 台塑化盤中續創歷史新高、1301 台塑、1326 台化、1303 南亞在外資買盤推升下，維持強勢，另外 1312 國喬、1310 台苯亦屬強勢。另外像是 2633 台灣高鐵 9 月營收有望創新高，股價續創歷史新高，9943 好樂迪上半年獲利創近 3 年新高，營運看漲，股價維持強勢。BDI 續彈，2612 中航、2606 裕民、2605 新興等買盤進駐帶動股價走穩。生技 4107 邦特 8 月營收創新高，業績轉強，股價低檔轉強，國發基金入股 4106 雃博私募，激勵股價漲停。

3. 金融股為支撐指數重要類股，週五指數盤中再創波段新高，指標股包括 2886 兆豐金、2887 台新金、2883 開發金、2880 華南金、2891 中信金、2881 富邦金等。