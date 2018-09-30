〈鉅亨看世界〉區塊鏈 X 數位廣告界

區塊鏈為去中心化的分散式資料庫，不受單一第三方控制，資料可受更完整保護，且為公開式帳本，具有高透明度。《富比世》專欄作家 Elad Natanson 撰文探討區塊鏈技術對數位廣告界所可能帶來的影響，以及有潛力的應用。

數位廣告產業價值 2000 億美元，但每年因詐欺損失的金額約為總營收的 10%，任何能提升透明度和信任度的技術對該行業都將是好消息。特別對於透過不同平台投放「程序化廣告」(programmatic advertising) 廣告代理商或行銷人員來說，若能出現剷除詐欺行為以及更加衡量廣告活動績效的工具，將是一大福音。

支付緩慢問題

對於程序化廣告參與者來說，最普遍的問題之一為支付緩慢，特別是在面對代理商時，擁有較小協商力道的廣告需求方平台 (DSP) 和供應方平台 (SSP)，整體競價對帳過程會變得更佳緩慢。

FusionSeven 為首個嘗試解決此問題的區塊鏈平台，他們正在使用區塊鏈進行自動化對帳流程。廣告行業仍對區塊鏈技術持有懷疑態度，但以上為該技術使數位廣告界更完善的例子。

流量詐欺

假流量為數位廣告界最常見的詐欺行為，最簡單的方式為建立假網域並購買機器人流量，以產生廣告銷售，代理商和行銷人員，通常是憑經驗建立可信賴的發布商平台名單，避免因假流量吃虧。

MetaX 公司旗下的區塊鏈 Adchain 平台，重新定義了數位廣告，可防止廣告詐欺，建造更透明化的廣告科技生態圈。該平台應用「代幣精選清單」(Token Curated Registry)，以代幣為誘因，使廣大用戶群共同維護精選的清單系統，在這個情況下，則是共同更新可信賴的網路平台。

MetaX Adchain 官網示意圖

改善整個數位廣告業的技術？

基本注意力代幣 (Basic Attention Token，BAT)，是基於以太坊的去中心化透明數位廣告平台，該平台首先欲解決問題為隱私，JavaScript 的創建者 Brendan Eich 開發 Brave 瀏覽器，可以阻止所有廣告的投放並阻止所有追蹤，並可防止第三方訪問用戶數據，並且不會將用戶數據儲存於雲端伺服器上。

除了增強隱私和防範惡意軟體外，因為沒有廣告，網頁加載速度將快上許多，把行動網頁快上 8 倍。Brave 瀏覽器已被下載超過 1000 萬次，現在有超過 400 萬月活躍用戶。

但要如何將 Brave 瀏覽器轉換成廣告平台？該瀏覽器的使用者，可以選擇在單獨的頁面看到廣告，當他們查看廣告，將會收到以 BAT 代幣支付的獎勵。這是一種創新想法，與其是用戶被動接受廣告投放，現在用戶變身為主動的角色，成為數位廣告的中心。

BAT 官網示意圖

以一般數位廣告投放而言，廣告商和發布商會有中間商，BAT 可使廣告商免除被中間商多賺一筆的問題。此外，用戶可以使用代幣付款給他們喜歡的網站發布者和內容創建者，或是他們可以將貸幣換成現金。