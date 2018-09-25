雲端應用、筆電新貨助攻 8月工業生產連27紅

經濟部統計處今 (25) 日公布 8 月工業生產指數 112.96，年增 1.33%，扣除春節因素寫下連續 27 個月正成長，主要受惠雲端應用增溫，及筆電新機拉貨貢獻。統計處預估，配合全球生產旺季，工業生產指數下半年逐季走揚， 9 月預估將持續交出 2 % 正成長成績單。

8 月工業生產指數為 112.96，月增 3.37%、年增 1.33%，扣除春節因素後，寫歷史單月次高。累計今年 1 至 8 月工業生產平均指數為 107.05，年增 4.17%。

工業生產指數中，以製造業生產指數為主，權重占比逾 9 成，8 月製造業指數為 112.95，月增 3.75%、年增 1.85％，為歷年單月第 3 高，並寫下連續 26 個月正成長，累計今年 1 至 8 月平均指數為 107.43，年增 4.44%。

以行業別觀察，主要貢獻來源為電腦電子產品及光學製品業，年增 13.78%，受惠雲端應用增溫，加上筆電新機拉貨挹注，去年同期因 DRAM 等原料短缺，比較基數偏低，今年包括隨身碟、固態硬碟、半導體檢測設備、電腦設備零件及光學元件等增幅較大。

第二貢獻來源為電子零組件，年增 1.96%，主要受惠新興科技應用擴增，及行動裝置新品推出， 帶動 DRAM、矽晶圓、IC 封測等產業表現強勁，不過晶圓廠如台積電因生產線受病毒事件干擾，抵銷部分增幅，積體電路業年增僅 1.05%，液晶面板及組件業，受中小尺寸產品需求降溫影響，年減 3.1%。

其中，電腦電子產品及光學製品、電子零組件業及旗下的積體電路業，指數皆創下歷年同月新高。統計處預估，第 3 季製造業生產年增率將延續 2016 年第 3 季以來的成長態勢，然而近期美中貿易互課關稅，是否產生後續影響，仍需密切關注。

統計處指出，美中貿易戰對國內部分網通業者將回台擴廠，未來可望受惠轉單效應，加上電腦電子產品及光學製品、電子零組件業持續升溫，第 3 季、第 4 季工業生產指數可望持續走揚，不過受到去年高基期影響，年增幅度可能稍稍收斂。