智崴飛行劇院獲年度體感遊樂設備大獎 連續兩年在歐洲地區獲獎

智崴 (5263) 與荷蘭合作夥伴共同在阿姆斯特丹打造的景點式飛行劇院 This is Holland 獲 Park World Excellent Awards 歐洲地區年度體感遊樂設備獎(Media-based Attraction of the year),這是智崴連續兩年在歐洲地區獲獎。Park World Excellent Awards 為歐洲地區知名主題樂園媒體 Park World 所舉辦,針對每一年歐洲地區各種主題樂園設備進行評比並頒獎,類別包括年度主題樂園、年度雲霄飛車、年度體感遊樂設備等。



智崴集團執行長歐陽志宏表示,智崴連續兩年獲得歐洲地區的獎項,也是今年唯一一家獲得 Park World Excellent Awards 的亞洲公司,代表著台灣製造的品質確實深獲主題樂園業界的肯定。這次獲獎的飛行劇院 This is Holland 是智崴海外第一座與合作夥伴一起共同打造的自營據點,也是今年主題娛樂協會 (Themed Entertainment Association) 在歐洲主題樂園展期間舉辦交流活動的體驗地點,也吸引了超過近數百名主題樂園同業在 27 晚上在飛行劇院進行體驗與交流互動。



今年在荷蘭阿姆斯特丹舉辦為期 3 天的主題樂園歐洲展,智崴已接獲不少潛在業主約訪了解相關設備,團隊對於未來的業務拓展十分樂觀,也有信心可爭取更多的業績訂單。