智崴荷蘭飛行劇院明年開始獲利 歐洲明年3-5個據點可望簽約

智崴 (5263) 集團執行長歐陽志宏指出,「This is Holland」是集團自 2010 年開始推行飛行劇院以來第一個海外合作營運據點,智崴投資 20%,預估今年營收 500 萬歐元並可達到損益兩平,明年開始賺錢並可挹注智崴獲利。歐陽志宏透露,將複製荷蘭據點的經驗,明年預估歐洲將有 3-5 個據點簽約。「This is Holland」位於荷蘭阿姆斯特丹新市鎮開發的精華區,不含建物斥資 1200 萬歐元,智崴持有 20% 股權,歐陽志宏說,從今年 2 月開幕營運至 8 月以來,幾乎一票難求,成績成長迅速且超乎公司想像,每天平均約有 1400 人,以門票一人 16.5 歐元來看,一天營收 2.3 萬歐元。



歐陽志宏進一步指出,「This is Holland」今年目標 34 萬人次,未來希望達到 50-60 萬人次,今年營收 500 萬歐元,並可達到損益兩平。若有 50 萬人次則突破 800 萬歐元,明年就可開始獲利,並可貢獻智崴業績。



歐陽志宏指出,位在阿姆斯特丹市北區的「This is Holland」,當地政府以此區塊作為規劃,引進文創相關的景點設施,包含聞名遐邇的 Eye Film Museum 等,希望用不一樣的方式呈現荷蘭、阿姆斯特丹的文化特色。智崴與荷蘭當地業者一同考察之後,決定攜手在 Eye Film Museum 旁,設立「飛越荷蘭 (This Is Holland) 飛行劇院。



歐陽志宏表示,「This is Holland」展示 i-Ride 飛行劇院除了旅遊和娛樂之外,亦是豐富的教育與文化載體,影片內容飛越諸多聯合國教科文組織 UNESCO 認證之文化遺產,以互動裝置說歷史、地理的人文故事,帶領乘客以文化、歷史飛越荷蘭。



歐陽志宏說,智崴過去設備被當作是一個遊樂器材,但這次拿到聯合國科教文組織 UNESCO 認證,讓這設備不僅是一個遊樂設施,也提供文化、旅遊及展演的設備平台,證明智崴設備走出主題樂園之外,以旅遊或文化為主要目的,飛行劇院是全球第一座達到目標的據點,也成為荷蘭阿姆斯特丹主要參觀景點。



智崴將複製荷蘭據點的經驗,明年在歐洲會有 3-5 個據點簽約,預期智崴明年業績可望再向上攀升。