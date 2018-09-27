智崴參展歐洲主題樂園設備展 推m-Ride殺手級產品 明年簽約近10套

歐洲主題樂園設備展 25 日登場，智崴 (5263) 為亞洲唯一參展的大廠，執行長歐陽志宏指出，智崴集團在高階飛行劇院奠定基礎後，開始佈局中低階市場 m-Ride，是智崴的殺手級產品，也是今年參展的重點，明年預計簽約近 10 套設備，集團目標則是 3-5 年內將完成 100 套體感設備銷售與布點。IAAPA 組織每年都會舉行三大遊樂設備展，包括美國、歐洲及亞洲，其中亞洲及美國為區域性，亞洲已於今年在上海 6 月開展，歐洲則於 9 月 25 日荷蘭登場，美國預計 11 月在弗羅里達舉行，是業界首屈一指的盛事。IAAPA 是全球最大規模的國際遊樂設施與旅遊景點的專業組織，總部位於美國，超過 90 個國家擁有逾 4000 個企業及個人會員，每年舉辦的遊樂設備展都吸引遊樂設施供應商展出最新產品。



歐陽志宏指出，目前智崴主力產品飛行影院在全球市佔率第一，金額也是全球最高，而在高階飛行劇院奠定基礎後，智崴今年採取新策略，開始佈局中階市場，由於中階飛行劇院佔整體市場的 80%，因此，智崴推出 m-Ride 飛行劇院，載客量提升 20%、空間卻可減少 20%，預計明年在美國推出第一套 m-Ride 設備，而明年中階產品簽約近 10 套設備。



歐陽志宏說，隨著 i-Ride 市場銷售好，也因為 i-Ride 的成功，吸引一階客戶來看智崴其他產品，中階 m-Ride 或是低階 Q-Ride 毛利率維持與 i-Ride 相當，這是智崴堅持不走價格戰原因。



歐陽志宏表示，m-Ride 與 i-Ride 不同之處在於屬於中階客戶訴求是經濟、效益，平台軸數為 4 軸，售價為 300 萬美元以上，是 i-Ride 約 500 萬美元的將近一半，毛利率仍高，與 i-Ride 相當，而 i-Ride 建置需要 14 個月，m-Ride 約 8 個月完成，相當看好未來 m-Ride 飛行劇院發展性，這也是智崴積極切入原因。



歐陽志宏指出，中低階新型態將佔領飛行劇院市場，是智崴的策略佈局，讓客戶能以很低代價取得設備，但由智崴生產、製造、提供內容及維修售後服務，智崴影片授權、設備保養每年收益高於設備售價的一成以上。



至於 Q-Ride 部分則是補其他兩個的不足，主要是仍有觀眾想看廟會、夜市或文化歷史有關活動，較屬於互動或是近距離拍攝，Q-Ride 效果可以與其他兩個相當，具有取代性，一台 Q-Ride 售價 100 萬美元以下，費用較低，海外第一套設備預計 11 月在日本台場推出。



智崴目前擁有 30 套設備營運中，建置中近 50 套，歐陽志宏表示，目標 3-5 年內完成 100 套體感設備銷售與布點，對未來營運有助益。



歐陽志宏透露，明年歐美將有 3-5 個據點簽約，據了解包括德國柏林、美國阿斯維加斯及加拿大尼加拉瓜瀑布附近，法國巴黎及波蘭等。



至於外界擔心的中美貿易戰，歐陽志宏說，因為智崴生產據點都不在大陸，公司反而比較關心的是全球旅遊業建設、投資的腳步是否因此受到影響，不過目前看來，全球、亞洲市場出國旅遊還是持續成長，這對智崴是正面的。