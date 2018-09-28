利差交易重回市場目光？日圓走貶送日股飆1991年來新高

伴隨著美國聯準會 (Fed) 9 月再度升息後，美元指數週四 (27 日) 創下一個月來最大單日漲幅，也影響了週五 (28 日) 日圓早盤再度走貶，截至早盤 10 時許暫報 1 美元兌 113.56 日圓，不僅刷下了 2017 年 11 月以來的新低，日圓的走貶也再度把日股送上了 1991 年以來新高。

美元兌日圓日線走勢圖 (近一年以來表現) 圖片來源：investing.com

週五 (28 日) 日經 225 指數就在日圓走貶的刺激之下，早盤大漲逾 1% 暫報 24123.83 點，創下了 1991 年以來的新高水平；日本上週公佈 Q2 GDP 季增年率終值高達 3.0%，是創下 2016 年 Q1 以來的最快增速。

據第一生命經濟研究所首席經濟學家 Yoshiki Shinke 此前分析，雖然日本目前通膨率仍是不振，顯示加薪溫度較冷，但是日本經濟受惠於日本企業擴大資本支出、2020 年東京奧運基建擴建等力量帶動，日本經濟 Q2 表現是相當暢旺。

另一方面，據 Fed 週四 (27 日) 會議後釋出的利率意向點陣圖 (Dot Plot) 顯示，目前 FOMC 多數官員正預期 12 月底還將升息一碼，同時明年仍可能維持基本升息 3 碼之基調，美日利差合理將再進一步擴大。

10 年期日美公債殖利率利差走勢 (2017 年至今表現) 圖片來源：investing.com

據日本央行總裁黑田東彥 (Haruhiko Kuroda) 週二 (25 日) 所作出的前瞻指引，黑田認為，日本現在仍遠未達到收緊貨幣政策之時刻，黑田並向市場承諾，在達到所設定的 2% 通膨目標前，不會停止實施超寬鬆政策。

市場人士分析，在 Fed 利率會議後，綜合美、日央行的貨幣政策前瞻來看，「借低利日圓、套高利美元」的利差交易，似乎正重回市場目光，而這樣的套利效果也正刺激日圓走貶、帶動日股走升。