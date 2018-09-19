〈每日外資外匯觀點〉美銀：美元兌日圓仍有做多空間、歐元可望中期走多

美元指數周二持續在 94.5 附近進行整理，北歐聯合銀行指出，主要是因為美國核心通膨率令人失望，以及新興市場貨幣反彈所致。

巴克萊銀行外匯策略師 Dennis Tan 表示，近期美國經濟數據大幅成長似乎已達高峰，美元指數目前靠九月升息預期支撐，但若經濟數據持續疲軟、貿易爭端緩解，預期在美元淨多頭部位持續位於高檔下，美元指數將持續修正。

加拿大帝國商業銀行也看空美元走勢，認為市場可能對美國明年經濟成長的預期過高，同時也低估了其他發達經濟體收緊貨幣政策的可能性，此外，NAFTA 協商的進展可能會逆轉美元的部分優勢。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

美銀：美元兌日圓仍有做多空間

美銀美林指出，周二日本央行利率決議，預期黑田東彥將發表略偏鴿派的言論，美元兌日圓仍有做多的空間。

道明證券則建議，在日本央行利率決議題材上，本周可以逢高做空美元 / 日元，雖然日本央行可能不會釋放太多意外訊息，但從金融市場穩定的跡象來看，日本央行或許已經進行減少購債的動作。

美元兌日圓日 K 線圖。(來源：新浪財經)

歐央行有望 2019 年提前升息 看好歐元中期走多

加拿大帝國商業銀行分析師表示，觀察利率敏感型資金流動可以發現，歐元區經常帳盈餘對投資人有著很大的吸引力，政治風險的下降，以及高於平均水平的經濟成長，預期歐洲央行有望在 2019 年提前升息，看好歐元中期走多。