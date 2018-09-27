今日頭條估值或達750億美元 美團點評上半年虧損42億

熱點新聞

• 又有業績數據曝出？ 媒體：騰訊音樂去年利潤近 4 億美元

路透社新曝出的數據顯示，2017 年，騰訊音樂利稅前利潤接近 4 億美元；今年這一數字則近乎翻倍，達到 7.64 億美元；今年的業績也增長了 72%，至 31 億美元。

• 媒體稱軟銀、春華資本正洽談投資今日頭條母公司，估值或達到 750 億美元

今日頭條母公司字節跳動正談判募集約 15 億美元的新一輪股權投資，此輪融資中字節跳動的估值最多將達到 750 億美元。 除了軟銀和春華資本，參與字節跳動此輪融資的機構還包括 KKR、泛大西洋投資集團，以及紅杉資本。

• WhatsApp 創始人爆料：離職是因和扎克伯格在用戶隱私問題上有衝突

WhatsApp 創始人之一布萊恩 · 阿克頓近日接受採訪，披露其與 Facebook 在對待用戶資訊上的理念差異，及由此造成的衝突。他稱，自己曾幫助 Facebook 從 WhatsApp 軟體上提取用戶資訊創造條件，這種做法令他無法接受，因而離職。據說他因此放棄了價值 9 億美元的股票獎勵。

• 美團點評 2018 年中報：上半年虧損增至 42 億元

在財報中，美團點評稱，虧損擴大主要是因為加大投資新業務以圍繞價值鏈挖掘及把握未來的業務機會。

• 滴滴遭 D 輪後投資人拋售原始股？ 官方回應：嚴禁私下交易期權

年初至今，滴滴 D 輪以後投資人開始轉讓滴滴原始股，接盤方為軟銀中國資本。對此，滴滴回應稱，一直嚴格禁止私下交易期權，未經公司允許任何私下交易均無法得到保障，近期也沒有管理層或員工交易期權的申請或記錄。

市場動態

周四，A 股三大指數和香港恆指均下挫。其中，深成指和創業板跌超 1%。在本欄目關注的個股中，平安好醫生、閱文集團和眾安在線位列漲幅前三；美圖公司、三六零和掌閱科技跌幅居前。

本欄目提供美港 A 三大市場明星公司新聞及投研最新動態，覆蓋公司列表如下：