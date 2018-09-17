忙碌的日圓一週 全球貿易戰似乎有利有弊

在未更進一步的增加關稅下，美中貿易戰近期似乎得到了緩解，同時歐盟與美國，及北美自由貿易協定 NAFTA 的談判繼續的時期內，避險貨幣日圓因而走低。

日本日圓本週重要事項：

週二 (18 日)：8 月份進出口數據，預計進口年增率為 6.3%，出口年增率為 14.4%。

週三 (19 日)：央行利率發布及記者會。

週四 (20 日)：日本 CPI 指數。

日圓無視日本首相安倍晉三的言論，稱寬鬆的貨幣政策不會永遠持續下去，而日本央行方向的改變可能推動日元走高。

上週的電視辯論會上安倍提到，日本需要完全擺脫通貨緊縮才能實現財政整頓，除非再次出現如雷曼兄弟般的經濟危機，計劃於 2019 年 10 月開始的銷售稅上調將繼續。

美國的數據卻不是很好，核心 CPI 意外上升至 2.2%。美國的房屋開工和建築許可證將於週三 (19 日) 公布，房屋開工數預計將恢復。週四 (20 日) 的費城聯準製造業指數將在大幅下跌後引起關注，但重點將迅速轉向成屋銷售。在過去的 4 個月中，也遭受自 2013 年以來最嚴重的連跌。

美元及日圓這週將重點關注美中貿易戰的後續。在日本央行做出利率的決定前，日本經濟日曆上相對繁忙的一週也將以貿易數據開始。美元兌日圓週日收於 111.99215 水位。

美元兌日圓日線趨勢圖 / 圖：xe

日本央行預計將保持負 0.1% 的利率不變，繼續瞄準較低的 10 年報酬率。雖然通膨似乎不會有成長的餘地。日本央行行長黑田東彥將於週三召開新聞發布會，解釋有關情況，並重申承諾達到 2% 的核心通膨目標。