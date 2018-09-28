【大慶證券】盤前分析－台股站穩萬一關卡 聚焦外資籌碼動態



◆盤勢分析

美股在反應完 FED 升息事件後，受惠最新公佈的第二季 GDP 終值年增 4.2% 維持高檔，8 月耐久財訂單初值月增 4.5% 也優於預期，帶動美四大指數全面反彈，科技股更在蘋果、臉書、亞馬遜等大漲下強勢表態，指數終場全面收紅，其中又以 NASDAQ 上漲近 0.7% 最為強勁。市場關注美國與中國、加拿大的貿易談判結果，國際緊張情勢增溫，也造成美股昨日尾盤漲幅有所收斂，可見多方上攻力道不足，研判指數短線將延續高檔震盪格局，道瓊以月線作為多空觀察指標。

美國一如市場預期升息一碼，卻在會後聲明中刪除寬鬆的措詞，引發市場解讀出現分歧，美股回吐漲幅，牽動亞股昨日開盤漲跌互見，台股早盤以 10973 點開出後，震盪走揚攻上萬一關卡，加上摩台指拉高結算，指數終場上漲 60 點，收在 11034 點，成交量 1240 億元。以技術面來看，台股昨日展現價漲量增的多方氣勢，除了日 KD 持續交叉向上，MACD 柱狀體也翻紅，加上外資期貨多單加碼 6039 口、淨多單口數 3.73 萬口重回三萬口以上，現貨也同步買超 128.46 億元，連續七日買超，可見短線在外資態度中性偏多的情況下，有助台股延續多頭走勢，向上挑戰前高 11186 點，然而，由於台美利差持續擴大，恐引發資金出走新興市場的疑慮，再加上昨日櫃買指數走弱，許多中小型股表現相當疲軟，摩台結算後須留意台股壓回修正的可能，多方可先以月線作為防守價位。

昨日盤面以大型股表現較優，包含台積電、大立光、鴻海、台塑四寶、亞泥、台達電等權值股都強勢表態，金融股如中信金、元大金、開發金、富邦金等也強漲 1.7%-2.7%，拉抬指數終場表現亮眼，收復萬一大關。漲價題材的被動元件、矽晶圓、MOSFET、記憶體等族群則持續疲軟，類股除國巨、華新科、禾伸堂再創波段新低外，其他如中美晶、合晶、大中、富鼎、南亞科、華邦電等也在低檔震盪，在未出現明顯止跌跡象前，仍不建議進場布局。中小型股昨日相對較弱，僅有少數族群如食品、鋼鐵、紡織、造紙等走勢較為平穩，櫃買指數午盤過後出現下殺走勢，月、季線死亡交叉趨勢偏空，中小型股仍要留意多殺多的風險。

